Untold 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, printre primii artiști anunțați

acum 22 de secunde

Organizatorii festivalului Untold au anunțat primii artiști confirmați pentru ediția din 2026, care va avea loc între 6 și 9 august, la Cluj-Napoca.

Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies se află pe lista primului val de nume dezvăluite.

Flo Rida, unul dintre cei mai de succes artiști din istoria pop-rap-ului, ajunge pentru prima dată pe scena principală a festivalului Untold.

Cu peste 80 de milioane de discuri vândute la nivel global și hituri care au depășit pragul de un miliard de ascultări, precum Low sau Good Feeling, Flo Rida a redefinit muzica urbană mainstream și a transformat-o într-un fenomen global.

Swae Lee, una dintre cele mai influente voci ale noii generații de hip-hop și pop, vine la Cluj cu un portofoliu de piese care domină platformele de streaming.

Sunflower, colaborarea sa cu Post Malone, a depășit 4,1 miliarde de ascultări pe Spotify, devenind una dintre cele mai ascultate piese din istoria platformei și consolidând statutul său de artist care definește sound-ul mainstream contemporan.

DJ și producători

Kygo, pionierul tropical house, este unul dintre artiștii cu cea mai rapidă ascensiune din istoria muzicii dance. Producțiile sale au depășit pragul de miliarde de streamuri, iar piese precum Firestone sau It Ain’t Me au acumulat peste 3 miliarde de ascultări la nivel global.

În 2022, Kygo a intrat în istorie ca primul DJ care a susținut un show în cadrul ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice.

The Chainsmokers, creatorii piesei Closer, una dintre cele mai ascultate piese din toate timpurile, cu peste 3,5 miliarde de streamuri, au redefinit granița dintre muzica pop și electronică.

Câștigători ai unui premiu Grammy și autori ai unor hituri globale precum Something Just Like This sau Don’t Let Me Down, duo-ul rămâne un reper pentru generațiile care au crescut cu sound-ul lor.

Lost Frequencies, unul dintre cei mai de succes artiști europeni ai ultimului deceniu, a impus un sound melodic house care a cucerit topurile internaționale prin piese precum Where Are You Now (1,6 miliarde de streamuri) sau Are You With Me (peste 1,3 miliarde de ascultări).

Untold One

Lineup-ul primului val este completat de Tash Sultana, Sebastian Ingrosso, Steve Aoki, Mestiza, artiști care aduc pe scena Untold stiluri diferite și perspective muzicale care extind experiența festivalului dincolo de orice limită de gen.

Organizatorii vor anunța, în perioada următoare, și alte nume confirmate pentru ediția din 2026.

Untold One este conceptul sub care va fi organizată ediția din 2026 și marchează începutul unei noi decade pentru festival, o etapă care promite a fi una spectaculoasă, ambițioasă și intensă.

