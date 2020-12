Când va fi completă A10. Ministrul Transporturilor a anunțat noul termen de finalizare a lotului doi al Autostrăzii Sebeș-Turda

Deputatul de Alba, Florin Roman, a postat pe contul său de Facebook un mesaj legat de începutul proiectului Autostrăzii Sebeș-Turda.

Proiectul a fost prezentat în urmă cu 8 ani, la sediul Consiliului Județean Alba, de Florin Roman și Ion Dumitrel, pe atunci colegi la conducerea instituției.

”Am fost bălăcărit, ironizat ani în șir pentru că am crezut în Sebeș-Turda! Azi vă spun că a meritat! Marea veselie este să-i văd chiar pe unii din contestatari la autostradă” a scris pe contul său, Florin Roman, fără să indice la cine face referire.

Postarea lui Florin Roman:

”Asa a început istoria autostrăzii Sebeș-Turda. Cu o strângere de mâna între doi oameni, care au făcut întotdeauna echipă: Dumitrel și Roman!

Am îndrăznit să visăm în 2012 și azi vedem că doar oamenii îndrăzneți înving! Am eliberat certificatul de urbanism cu toate avizele în timp record și am obținut finanțarea pe primul exercitiu financiar!

Am fost mai tineri, acum anii au mai trecut: dar harta de atunci este acum realitate! Iar Roman și Dumitrel au rămas aceiași oameni! Vă mulțumesc celor care ați crezut în noi!”

Lotul 2 al Autostrăzii Sebeș Turda a fost inaugurat joi în prezența ministrului Transporturilor, Lucian Bode. Organizatorii evenimentului l-au invitat pe primarul din Sebeș, Dorin Nistor (PNL), dar nu și pe cel din Alba Iulia, Gabriel Pleșa (USR PLUS).

Florin Roman nu a precizat în postare cine l-a ironizat, dar ar putea fi vorba chiar unul dintre actualii săi colegi, europalamentarul Mircea Hava, prezent la tăierea panglicii.

La momentul respectiv, Hava declara în ziarul Unirea că ”subiectul este mult prea discutat, mai ales că se află într-o fază în care nu s-a stabilit un traseu definitiv, iar acest lucru se datorează faptului că cineva vrea tot timpul să iasă pe sticlă”, făcând referire la vicepreședintele de atunci al Consiliului Județean Alba, Florin Roman.

„Uitaţi-vă unde am ajuns dacă cineva vrea tot timpul să iasă pe sticlă. Deja vorbim prea mult de subiectul ăsta. Toate lucrurile au fost ca o avalanşă. Am ajuns într-un hal nu de populism, ci de tembelism pentru că cineva vorbeşte fără ştie, le ia din zbor, le trânteşte şi toată lumea este pe spate. Suntem ca în povestea aia cu maimuţa care se urcă în copac şi se scarpină până îi dă sângele iar ceilalţi n-au ce face, stau sub copac, se uită în sus şi stau să le picure sângele pe nas. Toţi avem orgolii însă hai să punem osul la treabă şi să facem ce e de făcut”, a declarat atunci Mircea Hava, Ziarului Unirea.