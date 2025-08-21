Connect with us

Eveniment

Scandal într-un bar din Alba Iulia, terminat la Poliție. Un bărbat a fost reținut după ce l-a lovit pe un altul

Publicat

acum O oră

Scandal într-un bar din Alba Iulia. Un bărbat a fost reținut după ce l-a lovit pe un altul. Potrivit IPJ Alba, scandalul a avut loc la data de 20 august 2025.

Polițiștii de ordine publică din Alba Iulia au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 34 de ani din municipiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Potrivit anchetei, în jurul orei 16:20, acesta s-ar fi aflat într-un bar din Alba Iulia, unde l-ar fi agresat fizic pe un bărbat de 31 de ani, tot din oraș.

Victima a suferit leziuni corporale ușoare, care nu au necesitat acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Cugiracum 4 minute

FOTO: Razie organizată de polițiști alături de jandarmi, la Cugir. Zeci de persoane verificate și amenzi
Evenimentacum 35 de minute

Un bărbat din Berghin a ajuns la spital după ce a fost bătut în stradă de un consătean. Agresorul a fost reținut. Ce s-a întâmplat
Evenimentacum O oră

Scandal într-un bar din Alba Iulia, terminat la Poliție. Un bărbat a fost reținut după ce l-a lovit pe un altul
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 23 de ore

Ce proiecte PNRR sau cu alte finanțări riscă suspendarea la Alba Iulia. Ce spune primarul Gabriel Pleșa
zile libere 2025
Administrațieacum 2 zile

Detașările în sectorul public, INTERZISE până la finalul anului 2026. OUG în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Profit: Impozitarea la valoarea de piață a proprietăților se amână pentru 2027. Mecanism tranzitori
Economieacum 3 ore

Litoralul pentru toți 2025: începe ediția de toamnă, cu prețuri de la 53 lei/noapte/persoană. Lista hotelurilor și tarife
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

CJ Alba votează subvenția pentru transportul elevilor. PSD: o soluție temporară, sunt necesare noi rute și infrastructură
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Ministrul Fondurilor Europene, explicații despre OUG privind PNRR. Ce proiecte se opresc
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Sportacum 19 ore

De ce comunitățile universitare au început să organizeze competiții de jocuri video (P)
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Atletul Ovidiu Hulea, campion național la săritura în lungime și 200 m. Premii importante obținute de sportivi din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Cugiracum 18 ore

Gest de omenie al unui cugirean, pentru o fetiță bolnavă din Șpring. Primărița comunei i-a mulțumit public
Evenimentacum o zi

FOTO: „Strugurele de Aur” descoperă noi talente: 22 soliști vocali și 5 instrumentiști, CALIFICAȚI în competiția de folclor
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 18 ore

Pachetul 2 de măsuri, discutat de Federația Sanitas cu ministrul Sănătății. Noutăți legate de serviciile medicale
Evenimentacum o zi

„Hipoxie într-o pastilă”: un mediu cu un conținut redus de oxigen ar putea fi cheia în tratarea bolii Parkinson. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 22 de ore

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia dă startul Admiterii de toamnă 2025: programe de studii noi și oportunități (P)
Educațieacum o zi

VIDEO: Protest al profesorilor la Alba Iulia. Peste 100 de sindicaliști, în fața sediului Prefecturii
Mai mult din Educatie