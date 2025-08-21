Scandal într-un bar din Alba Iulia, terminat la Poliție. Un bărbat a fost reținut după ce l-a lovit pe un altul

Scandal într-un bar din Alba Iulia. Un bărbat a fost reținut după ce l-a lovit pe un altul. Potrivit IPJ Alba, scandalul a avut loc la data de 20 august 2025.

Polițiștii de ordine publică din Alba Iulia au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 34 de ani din municipiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Potrivit anchetei, în jurul orei 16:20, acesta s-ar fi aflat într-un bar din Alba Iulia, unde l-ar fi agresat fizic pe un bărbat de 31 de ani, tot din oraș.

Victima a suferit leziuni corporale ușoare, care nu au necesitat acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

