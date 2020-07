Candidatul USR la Primăria Câmpeni s-a retras din politică cu o declarație dură împotriva PSD și PLUS. Neînțelegeri în Alianță

Sorin Nicolae Trif, stabilit la sfârșitul anului trecut de USR Alba drept candidat la funcția de primar al orașului Câmpeni, a anunțat pe contul său de Facebook că se retrage din politică.

În postare, acesta își explică parțial gestul și folosește cuvinte dure cu referire la ”colegii” din Alianța USR-PLUS. În același timp, își orientează susținătorii spre candidatul PNL, Cristi Pașca.

”Este clar și evident că mă retrag din viața politică, dar doresc electoratului din Câmpeni să susțină ceea ce ar fi mai bine pentru comunitate… Orice împotriva PSD! Asta ca să nu mai vorbim de jegurile PLUS. Cristi Pașca, din partea mea, îți doresc mult succes” a scris acesta.

Contactat de Alba24, Sorin Trif a confirmat că este vorba despre relația la nivel local cu PLUS, partidul cu care USR are o alianță formalizată recent la Tribunalul București.

”M-am înscris în USR și în politică din convingerea că astfel pot schimba în bine comunitatea din care fac parte. Câmpeniul are nevoie de o nouă administrație care să-l reclădească pe fundamentele valorilor europene în care legea, responsabilitatea și competența să nu fie negociabile. De la bun început am făcut opoziție actualului primar PSD și am căutat soluții pentru scoaterea orașului Câmpeni din sărăcie și izolare.

Acest proiect urma să-l prezint comunității în campania electorală din postura de candidat validat al USR la Primăria Câmpeni. Din păcate, acțiunile subversive ale așa-zișilor aliați din PLUS pentru înlăturarea mea și decredibilizarea filialei USR Câmpeni prin faptul că nu PSD este adversarul, m-au determinat să demisionez din USR.

Mai presus de politică, demnitatea mea este o valoare supremă și nu voi admite ca această să fie compromisă de jocurile politice și presiunile asupra mea din simulacrele negocieri de fuziune dintre USR și PLUS. Mă voi bate pentru Câmpeni din orice postură! Demn ca un moț adevărat” a declarat Sorin Trif.

De altfel, surse din partid au declarat că momentul alianței USR cu PLUS a declanșat momente tensionate în negocierile la nivel local, inclusiv în ceea ce privește stabilirea candidaților.

La Câmpeni, neînțelegerile au apărut în raport cu reprezentantul PLUS din oraș, un italian proprietar al unei fabrici de tricotaje, stabilit în zonă acum 23 de ani.

”Am intrat într-un partid și m-am trezit într-o Alianță, alături de persoane care nu-mi reprezintă ideile doctrinar politice. Probabil ca sunt un caz atipic politic, un credul și un naiv care credeam că prin sinceritate aș fi putut educa potitic cât de cât un electorat captiv roșu, cea mai nociva zona din județ, a adăugat Trif.

Postarea fostului candidat USR la Primăria Câmpeni:

”Am inteles multe in ultima perioada!!!.. Am inteles, ca, politic si electoral trebuie sa te umilesti in ultimul hal, astfel incat sa convingi electoratul ca tu vrei sa faci ceva pentru comunitate…

Am intrat intr-o lupta politica, intr-un hazard ideologic si politic pe care nici acum nu-l inteleg, de ce ce am facut-o, si pe care fara nicio pretentie, doar ca o dorinta personala, ca locuitor al Orasului Campeni, am incercat sa ma implic!!!

De ce mizerie??? De ce promiscuitate in zona unor indivizi perversi, cu care trebuie, sau trebuia sa ma umilesc politic, astfel incat sa nu pot transmite anumite idei doctrinare politic, care puteau duce la transformarea in bine a unei societati conduse de ani de zile, de oameni potrivnici ideilor de bine a cetatenilor care-si doresc binele lor si a societatii in care traiesc??? De ce???

Am intrat in politica cu capul sus, cu demnitate si decenta, si plec la fel, cu demnitate si decenta, ramanand cu un gust amar, pentru ca am fost lucrat pe la spate de jigodii care in anii 1997 au cumparat fabrici din Romania(vezi Fabrica de Tricotaje Campeni) si care acum se erijeaza in mari aparatori ai drepturilor motilor!!! Si mai fac si politica!!!!Mi-e sila si mi-e jena!!! Mi-e rusine de rusinea lui(a lor)!!!

Este clar si evident ca ma retrag din viata politica, dar doresc electoratului din Campeni sa sustina ceea ce ar fi mai bine pentru comunitate…..Orice impotriva PSD!!! Asta ca sa nu mai vorbim de jegurile PLUS. Cristi Pasca, din partea mea, iti doresc Mult Succes!!!”

