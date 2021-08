Casa Plic și Casa Cuib: Concepte realizate de arhitecții de la Prototip Studio. Doi membri ai echipei sunt din Alba Iulia

Ioana Goția-Ciurea, Bogdan Goția și Mihai Veg sunt trei arhitecți care locuiesc la Cluj-Napoca și împreună formează echipa Prototip Studio, un centru de creație axat pe design si arhitectură. Bogdan și Mihai sunt din Alba Iulia și au rămas la Cluj, după terminarea facultății, iar Ioana este soția lui Bogdan.

În plină pandemie, cei trei au început lucrul la un concept adresat în special tinerilor care simt nevoia să locuiască sau să lucreze mai aproape de natură. Așa au apărut Casa Plic și Casa Cuib.

”Preocuparea noastră principală este dezvoltarea de concepte și proiectarea designului onest și calitativ la diferite scări: de la obiecte la spații. Cu fiecare proiect, noi cei de la Prototip Studio ne provocăm în a găsi răspunsuri actuale, jucându-se la limita dintre parcursul analog-tradițional si cel digital-experimental” spune Ioana Ciurea Goția.

Cele două concepte sunt în prezent în faza de optimizare a producției. Adică cei trei tineri caută cele mai fiabile moduri de a le produce, la prețuri cât mai accesibile.

Mai multe despre concepte

”Proiectele caselor prefabricate sunt în desfășurare și au apărut ca un răspuns la nevoia de adaptare a spațiilor la locuirea contemporană pe care noile generații o reinventează și care oscilează între rural și urban, datorită avantajelor oferite în paralel de ambele contexte, confort și context social pe de-o parte, beneficiile naturii pe de alta parte.

Experiența profesională în proiecte variate în care eficiența folosirii resurselor a fost prioritară, de la spațiu, bugete și materiale, ne-a conturat noul concept de spațiu” a explicat Mihai Veg.

Arhitectura Casei Plic s-a născut din interior: spațiu funcțional, versatil, compact care integrează funcțiunile de bază într-un mod coerent. În cei peste 20 de metri pătrați utili există zona de gătit care se prelungește în zona de zi și de relaxare.

Zona de noapte și depozitare este în vecinătatea băii, iar toate gravitează în jurul sobei, inima caldă a casei.

Gesturile care au modelat Casa Plic urmăresc acțiunile și nevoile firești dintr-o locuință și din jurul ei iar detaliile precum locul de uscat hainele de lângă sobă, lumina naturală din bucătărie, colțul cu duș, toate dau fluiditate unui mod le locuire minimal.

Suprafața construită a casei este 30,8 mp + terasa 16,8 mp iar suprafața utilă 23,8 mp (bucătărie+cameră 20,1 mp + baie 3,7 mp) – se arată într-o descriere a conceptului realizat de Prototip Studio.

”Soluțiile propuse reprezintă un mix între resurse și nevoie, realizând ce e esențial în nevoi și implementând în modul optim. Cei 25 de metri pătrați reprezintă camera de zi, un dormitor, baie și bucătărie iar pe terasă avem și ciubăr.

Design-ul spațiului și al modului de producție și asamblare oferă beneficiarului control asupra bugetului și a rezultatului final” – Ioana Ciurea Goția.

Depre Casa Plic și Casa Cuib

În ceea ce privește spațiul, cei trei tineri arhitecți spun că și-au dorit obțină o versatilitate pentru diferite scenarii de utilizare, nu atât prin conturarea unor spații individulale pentru fiecare funcțiune în parte, ci mai mult prin întrepătrunderea lor într-un mod cât mai echilibrat atât estetic cât și utilitar.

Arhitectura integrează mobilierul, interiorul fiind configurabil în funcție de necesități, devenind locuință, atelier sau birou.

”Ca implementare construcția va fi realizată cu module prefabricate pentru a putea controla procesul de producție și costurile.

Pe viitor prin noi proiecte urmărim dezvoltarea unui sistem de realizare Do It Yourself, ceea ce va permite beneficiarilor să își asambleze singuri propriile case.

Lipsa echipelor specializate din domeniu, trendul DIY și interesul crescut al oamenilor pentru meșteșug, ne-a făcut să creăm proiecte prin care unui om cu experiență minimală, îi oferim șansa de a se implica în procesul de asamblare și construcție” explică Bogdan Goția.

Cele două case prezentate fac parte dintr-un concept mai amplu demarat în 2020, în plină pandemie. Proiectul este în desfășurare și își propune oferirea unui acces mai mare la locuire aproape de natură pentru noile generații.

”Casa Cuib a fost realizată cu gândul la prietenii care trăiesc simplu în armonie cu natura, în mijlocul livezii, unde tradiția îşi face cuib în detalii” au scris cei de la Prototip Studio, pe contul lor de Instagram, unde sunt mai multe fotografii cu cele două case.

Spațialitatea casei conferă deschidere pentru zona de zi şi un loc intim de dormit.

Arhitecții spun că relația interior-exterior este cea pe care au pus accent, astfel încât casa să confere senzația de cuib în timp ce conexiunea cu exteriorul este facilă, prin cele două accese, prin terasa amplă şi vizual prin suprafețele vitrate.

Deși sunt tineri (au puțin peste 30 de ani), Ioana, Bogdan și Mihai s-au remarcat în ultimii ani printr-o serie de proiecte creative.

Printre altele, fac design de produs (precum ochelarii OO Eyewear sau căștile din lemn), colaborează cu diferite festivaluri pentru care au creat instalații permanete sau temporare (TIFF, Electric Castle, Jazz in the Park) și realizează proiecte de design interior pentru rezidențial si horeca.

Sursă: G4media.ro