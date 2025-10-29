Connect with us

Cât vor să cheltuiască românii de Black Friday 2025. Bugetul mediu și preferințele pentru cumpărături

Cât vor să cheltuiască românii de Black Friday 2025. 9 din 10 români își planifică meticulos cumpărăturile, arată un studiu MKOR.

Potrivit acestuia, 62% dintre românii între 18 și 55 de ani își propun să cumpere ceva anul acesta de Black Friday.

Românii sunt tot mai convinși că reducerile de Black Friday sunt reale: procentul celor hotărâți să cumpere crește cu 5% în 2025

93% dintre cei care vor să cumpere își pregătesc o listă în avans pentru cumpărături de Black Friday.

Cât vor să cheltuiască românii de Black Friday 2025. Bugetul mediu

Românii alocă un buget mediu de 2046 lei, cu 33% mai mare față de anul precedent, potrivit studiului.

Aproape 4 din 10 consumatori (39%) combină cumpărăturile online cu cele din magazinele fizice, mai pronunțat în cazul GenZ (56%).

Studiul „Black Friday Consumer Trends 2025” a fost realizat de agenția de cercetare de piață MKOR în octombrie 2025, pe un eșantion reprezentativ național de 1000 de respondenți.

Cât vor să cheltuiască românii de Black Friday 2025. Planificare meticuloasă

Majoritatea cumpărătorilor (93%) își pregătesc o listă u 3-4 săptămâni înainte. Reducerea semnificativă a cumpărătorilor impulsivi este cea mai puternică revelație a studiului.

Aceștia urmăresc să cumpere produse la un preț mai bun (53%), alții urmăresc achiziția cadourilor de Crăciun (31%).

Cât vor să cheltuiască românii de Black Friday 2025. Tipuri de produse

Față de perioada în care de Black Friday cumpărau doar electrocasnice și electronice, în 2025, coșul mediu s-a diversificat considerabil. Acesta include produse din 3,9 categorii diferite, în medie (+1 față de 2024).

Deși Electronicele și Electrocasnicele se mențin în topul listelor (49%), ascensiunea categoriilor de lifestyle este remarcabilă.

Atât articolele Fashion (42%), cât și produsele de Beauty & Care (42%) aproape că își dublează prezența în intențiile de cumpărare. Este o tranziție clară spre optimizarea stilului de viață, dar și către stocuri, într-o perioadă de incertitudine și presiune fiscală, potrivit autorilor studiului.

Cât vor să cheltuiască românii de Black Friday 2025. Cumpărături online și în magazine

Dacă anii trecuți preferințele erau pentru cumpărături online, acum sunt căutate și cele din magazine.

Abordarea hibridă (online + offline) a ajuns la 39%, fiind propulsată de Generația Z. Contrar mitului că trăiesc exclusiv digital, 56% dintre tinerii între 18 și 28 de ani intenționează să combine canalele, folosind online-ul pentru research și magazinele fizice pentru experiența de a testa produsele și pentru gratificarea instantanee.

Tinerii îmbină experiența la cumpărături cu socializarea, o componentă importantă a vieții în această etapă (socializarea cu prietenii este una din principalele modalități de relaxare pentru tineri, așa cum o arată alte studii derulate de MKOR).

Black Friday 2025. Consumatori indeciși

Principala barieră în a participa la Black Friday rămâne neîncrederea în corectitudinea ofertelor (30% dintre non-cumpărători).

„Datele din acest an confirmă o maturizare a consumatorului român. Black Friday nu mai este un sprint, ci un maraton de planificare care începe cu 3-4 săptămâni înainte. Pentru retaileri, asta înseamnă că bătălia nu se mai dă doar pe preț în ziua Z, ci pe construirea relevanței și a încrederii cu săptămâni înainte. Cine înțelege că vinde unui strateg, nu unui vânător impulsiv, va câștiga în 2025” – Cori Cimpoca, Fondatoarea MKOR.

Totuși, pentru segmentul masiv de 28% de consumatori indeciși, cheia conversiei este clară: valoarea reducerii.

Pentru aceștia, un discount substanțial ar transforma ezitarea în achiziție. Studiul arată că pragul psihologic care separă o ofertă banală de o oportunitate reală se situează la o reducere medie de 54%.

