Câte mașini și motociclete au cumpărat românii prin programele Rabla Clasic si Rabla Plus. Situația, prezentată de AFM

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat în zilele de 15 și 16 iunie 2021, Conferința Internațională pe tema economiei circulare, în format hibrid – cu prezență fizică și cu intervenții online.

Mai mult de 120 de specialiști din România, Franța, Olanda, Spania și Cehia au participat la acest eveniment interregional de învățare – al patrulea din cadrul proiectului Color Circle – pentru a analiza situația existentă în domeniul economiei circulare, al procesului de dezvoltare urbană sustenabilă și al energiei durabile la nivelul Regiunii Centru.

În cadrul celor 5 sesiuni de lucru ale acestei Conferințe s-au discutat politicile publice și strategiile care susțin economia circulară și au fost prezentate bune practici din orașele și comunitățile din regiunea noastră care pot să inspire alte regiuni în tranziția către economia circulară.

În deschiderea evenimentului au vorbit președintele Consiliului Județean Harghita, Csaba Borboly, în calitate și de președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru, precum și președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, dar și primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Din punct de vedere tehnic, tema adusă în dezbatere de ADR Centru a fost prezentată de Dan Clinci, manager de proiect în cadrul Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”, din Cluj Napoca.

IRCEM este o organizaţie neguvernamentală, independentă, înfiinţată în anul 2012, printr-o iniţiativă a Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, iar reprezentantul acestei organizații a vorbit despre Strategia Națională privind Economia Circulară.

Ulterior, intervențiile online ale participanților străini au vizat această temă importantă, care este abordată ca prioritate în documentele de programare europene, naționale și regionale.

Evenimentul organizat de ADR Centru la Muzeul Principia din Alba Iulia face parte din seria întâlnirilor interregionale de învățare, în care partenerilor proiectului COLOR CIRCLE le este prezentat stadiul atins de Regiunea Centru în tranziția către o economie circulară, precum și politicile și actorii implicați în acest proces.

Un mare accent este pus pe exemplele concrete, prezentate în a doua zi a evenimentului, respectiv bunele practici care pot inspira alte regiuni.

Din acest punct de vedere, discuțiile experților s-au concentrate pe analiza exemplelor de bune practici și pe inițiativele locale în domeniul gestionării deșeurilor și al valorificării produselor secundare, dar și în domeniul dezvoltării urbane sustenabile și al energiei durabile. Iar exemplele prezentate au provenit din orașul Zlatna, comunele Brateș (Covasna) și Șura Mică (Sibiu), dar și de la Fabrica de Cultură din Sibiu, Harghita Business Center din Odorheiu Secuiesc, precum și Palatul Culturii din Tîrgu Mureș.

Nu în ultimul rând, fiecare exemplu a fost prezentat din punct de vedere sistemic, academic, iar ulterior din prisma autorităților administrației publice și apoi al comunităților locale. În cadrul discuțiilor, speakerii invitați au prezentat punctele de vedere ale Institutului Național de cercetare-dezvoltare în domeniul Textilelor și Pielăriei, al Universităților ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, ”Lucian Blaga” Sibiu, ”Transilvania” din Brașov, precum și al Primăriilor Municipiului Sibiu, Ghelința (Covasna) și Viscri (Brașov).

De asemenea, s-au implicat în dezbateri reprezentanții companiilor Biovill (Ghelința) și Multinvest (Tg. Mureș), ai Teatrului Național ”Radu Stanca” din Sibiu, ai Clusterului ”Green Energy” și ai organizațiilor ”Mihai Eminescu Trust” și ”Naked Sheep”.

Posibilitățile de schimb de experiențe și oportunitățile de transfer de cunoștințe au fost relevate în discuțiile bilaterale cu organizații similare din regiunile partenere.

Astfel, speakerii europeni au susținut scurte expuneri referitoare la abordarea economiei circulare în regiunile Burgundia-Franche-Comté (Franța), Frizia (Olanda), Boemia Centrală (Cehia) și Granada (Spania).

Fiecare vorbitor român a avut posibilitatea să interacționeze direct cu experții străini pe tema rezultatelor și a concluziilor analizelor regionale elaborate de fiecare regiune parteneră – primind și propuneri pentru îmbunătățirea instrumentelor de politică abordate prin proiectul COLOR CIRCLE.

Astfel, fiecare partener străin a avut câte o scurtă prezentare cu privire la situația economiei circulare în regiunea europeană pe care o reprezintă, implicată în proiectul COLOR CIRCLE, discutând cu experții români despre exemplele bunele practici existente în fiecare din aceste regiuni și despre instrumentele de politică existente pentru dezvoltarea de proiecte/soluții în domeniul economiei circulare.

”Prin strategia de dezvoltare a regiunii ne-am asumat obiectivul de a deveni, ”o regiune curată, atractivă pentru locuitorii săi și pentru turism, cu o economie competitivă, bazată pe cunoaștere și inovare, în care grija pentru exploatarea și utilizarea durabilă a resurselor să se afle în atenția fiecărui cetățean”.

Acest obiectiv se poate realiza prin implementarea proiectelor din Programul Operațional Regional pe care îl vom coordona în perioada 2021-2027.

Economia circulară este una dintre prioritățile de dezvoltare ale regiunii, fiind și o temă atent analizată în procesul de pregătire a perioadei de programare 2021-2027.

Ca atare, conceptul economiei circulare este inclus în cele două documente de planificare regională: Planul de Dezvoltare Regională și Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru.

Deși este considerat un concept relativ nou, economia circulară și principiile pe care se construiește circularitatea au fost prezente în viața comunităților de-a lungul istoriei. Aceste principii se referă și la respectul pentru natură și grija pentru resursele pe care le folosim, prin modul rațional și durabil de exploatare a acestora.

Până la urmă, modalitățile în care putem valorifica resursele, materiile prime și produsele secundare sunt multiple, iar cunoașterea și inovația joacă un rol important în crearea de valoare adăugată, atât pentru producători, dar și pentru utilizatori.

Cel mai bine putem construi aceste modele de circularitate plecând de la specificul nostru local, de la resursele de care dispunem și, de ce nu, chiar de la tradițiile care sunt imprimate în identitatea comunităților”, a precizat Simion Crețu, director general al ADR Centru.

Plecând de la principiile circularității și având în vedere competențele regionale, ADR Centru consideră că potențialul economiei circulare poate fi dezvoltat, cu sprijinul parteneriatului COLOR CIRCLE. Participanții la evenimentul găzduit fizic și virtual la Alba Iulia vor căuta să aducă mai aproape de comunitățile pe care le reprezintă atât modelele de colaborare universitate-comunitate, dar și soluțiile concrete, aplicate în alte regiuni, pentru dezvoltarea economiei circulare.

ADR Centru și-a propus să finanțeze adaptarea și replicarea celor mai bune modele prin Programul Operațional Regional sau prin alte programe de finanțare disponibile în perioada următoare. În ultimii 15 ani, în Regiunea Centru au fost coordonate peste 300 de proiecte, în valoare totală de peste 750 milioane euro, prin care comunitățile locale beneficiază de fonduri europene nerambursabile pentru lucrări socio-edilitare. Au fost finanțate atât investiții în dezvoltarea infrastructurii verzi, în promovarea eficienței energetice, în mobilitatea urbană durabilă, dar și investiții în dezvoltarea unor soluții inovative în domeniul economiei circulare sau adoptarea de către companii a unor tehnologii și procese care presupun consum redus de energie, eficientizarea proceselor de producție, în acord cu obiectivele de mediu.

Context

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează la nivel regional proiectul COLOR CIRCLE, care finanțat prin Programul de Cooperare Interregională Interreg Europe.”COnnecting and empowering LOcal authorities with Research capacities to unlock the full potential of CIRCuLar Economy” (COLOR CIRCLE –”Conectarea și înzestrarea administrației locale cu capacități de cercetare pentru a valorifica întregul potențial al economiei circulare”).

Acest proiect este implementat de un consorțiu internațional format din șase organizații partenere din cinci state europene, coordonate de către Universitatea HESAM din Franța, în calitate de partener lider.

Obiectiv: Pornind de la ideea că dezvoltarea unor măsuri integrate privind economia circulară se poate face numai prin implicarea tuturor factorilor relevanți de la nivel local și regional, prin intermediul acestui proiect, partenerii își propun să sprijine dezvoltarea acestui concept în localitățile urbane de mici dimensiuni prin crearea unor parteneriate solide între autoritățile locale și mediul academic regional și prin implementarea unor măsuri inovatoare care să asigure creșterea capacității autorităților locale în valorificarea întregului potențial al economiei circulare.

Acest proiect se va desfășura pe o perioadă de 48 de luni și este structurat în două faze de implementare: o prima fază dedicată învățării interregionale (36 luni) și o a doua fază dedicată monitorizării procesului de îmbunătățire a instrumentelor politice abordate în cadrul proiectului (12 luni). Perioada de implementare se derulează între 1 august 2019-31 iunie 2023.

Prin viitorul POR Centru 2021-2027, singurul program cu alocare regională, coordonat direct la nivel regional, vor fi finanțate inițiativele ce contribuie la dezvoltarea economiei circulare și transformarea localităților din Regiune în comunități sustenabile.