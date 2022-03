Ce spune patronul benzinăriei din Beiuș, care a vândut carburanți cu 11 lei pe litru: Nu sunt slugă la nimeni, vând cu cât vreau

Patronul benzinăriei din Beiuş, partener MOL, cel care a înregistrat un record naţional după ce a vândut, miercuri, atât benzina, cât şi motorina cu 11 lei, consideră că a luat decizia corectă.

Acesta a majorat în trei rânduri preţul la pompe, panica instalându-se după cea de a doua mărire, potrivit ziarului ebihoreanul.ro.

„Dimineaţa am vândut cu 10 bani peste Petrom din Beiuş. Pe la ora 12, când am aflat preţul din ziua respectivă de la MOL şi că a doua zi va fi 10 lei, am ridicat preţul la 9 lei.

Apoi, când lumea a început să facă circ şi să-mi ducă marfa, numai s-o ducă, am făcut-o şi mai mult, de 11 lei.

Eu am început, recunosc, am fost primul în ţara asta care a pus preţul de 11 lei, ca să plece la alţii, să nu mă lase cu rezervoarele goale.

Ştiti ce a fost în Beiuş? Erau 4 echipaje de Poliţie care dirijau circulaţia, coada de la Tribunal (centrul municipiului, n.r.) până la staţia de benzină (la intrarea în Beiuş, dinspre Oradea, n.r.).

Românii s-au pus la coadă cu butoaie, cu canistre, cu pungi, cu plase, cu de toate”, a declarat Daniel Degău, pentru ziariștii de la Bihoreanul.

Cert este că, miercuri, după a doua scumpire, informaţia a ajuns pe reţelele de socializare, împreună cu fotografia benzinăriei, şi a creat panică în toată ţara, cozi la pompe, de teamă că benzinăriile vor rămâne fără stocuri de benzină şi de motorină, informaţii pe care, însă, autorităţile le-au negat categoric, susţinând că este vorba doar de o speculă care trebuie sancţionată.

„Nu sunt slugă la nimeni”

Comisarii pentru Protecţia Consumatorului (CJPC) şi inspectorii Direcţiei Regionale Antifraudă Oradea au declanşat joi dimineaţă controale la comercianţii de carburanţi care au mărit preţurile, între aceştia numărându-se şi firma Desira Impex din Beiuş, a lui Daniel Degău.

„Puteam să fac marţi marfa 11 lei, dar n-am făcut-o. Am făcut-o miercuri, când mi-a ridicat MOL preţul. Nu sunt slugă la nimeni, nu-s al statului, vând cu cât vreau eu. Le-am spus şi lor.

Nu e normal ce se întâmplă, dar nimic nu e normal în ţara asta”, spune patronul, deloc împăcat cu faptul că s-a ales cu o amendă de 35.000 lei din care, însă, va putea achita doar 3.500 lei, adică jumătate din minimumul prevăzut de lege, dacă o va face în termen de 15 zile.

