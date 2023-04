Cele mai răspândite mituri privind cauzele îmbolnăvirii copiilor. De la înghețată și curent, la apă în urechi și deochi

Unele dintre cele mai răspândite mituri din țara noastră privind cauzele îmbolnăvirii copiilor sunt legate de înghețată, curent, aerul rece, apa în urechi sau deochiul.

Un medic de familie din Sibiu a realizat o listă cu cele mai frecvente cauze pe care se dă vina în popor pentru îmbolnăvirea celor mici, dar care nu prea au, de fapt, legătură cu cauzele reale.

„Nici nu a venit bine primăvară iar copiii au început să mai iasă din case și deja a apărut explicația conform căreia s-au îmbolnăvit de la aer. M-am consolat că încă trăim în evul mediu din foarte multe puncte de vedere dar îmi este tare greu să accept că celor mici li se induc în continuare tot felul de tâmpenii care le vor reproduce la rândul lor când vor deveni tineri părinți.

Educația medicală în școli ar mai atenua aceste lacune dar pe nimeni nu interesează, bine că se predau alte materii care nu au nimic comun cu școala și educația”, a scris medicul Egri Eduard, pe pagina de Facebook.

Medicul de familie a prezentat câteva cauze ale bolilor la copii, vehiculate în popor:

„Curentul este agentul care cauzează majoritatea cazurilor de conjunctivită și abces dentar.

Înghețata este responsabilă de cam toate formele de roșu în gât.

Aerul curat și îmbrăcămintea lejeră sunt implicate în majoritatea răcelilor.

Sportul și aerul mai rece cauzează majoritatea bronșitelor și pneumoniilor.

De la apa care intră în ureche în timpul îmbăierii, copiii fac otite.

Erupția dentară este implicată în diarea și febra sugarului.

Căscatul excesiv nu e de la oboseală ci este de la deochi, precum și durerea de cap.

Infecțiile urinare la copii sunt cauzate de mersul cu picioarele goale pe parchetul din casă”

„Din categoria <așa se imunizează copiii>.

Unui sugar dar și unui copil mic, așa cum nu îi dăm să mănânce ceafă de porc, ciolan sau alte mâncăruri pentru că nu are un sistem digestiv pregătit, așa cum nu le dăm sare în exces pentru că nu au rinichii complet maturizați, așa cum nu-i forțăm să învețe alfabetul pentru că încă nu sunt pregătiți intelectual, la fel ar trebui să nu îi expunem la diferite boli infecțioase.

Un exemplu clasic în acest sens este infecția cu virus sincițial respirator a cărui forme sunt cu atât mai agresive și grave cu cât vârsta este mai mică, mai ales la sugarii sub 6 luni de viață și care pare că nici măcar nu dă o imunitate solidă, putându-se repeta an de an.

În concluzie acest <așa se imunizează copiii> este doar un slogan folosit de adulții care vor să scape de responsabilitățile care derivă din tot ce înseamnă ocrotirea sugarilor și copiilor mici”, a mai scris medicul, pe pagina de Facebook.

