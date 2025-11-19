Connect with us

Noi reguli pentru temele elevilor: Maximum o oră la învățământul primar, 2 ore la gimnaziu și liceu. Proiect în dezbatere publică

Noi reguli pentru temele elevilor: Directorul și dirigintele trebuie să monitorizeze respectarea timpului maxim de o oră pentru elevii din primar și 2 ore pentru gimnaziu și liceu și anual se va colecta feedbackul elevilor și al părinților față de utilitatea și eficiența temelor pentru acasă. 

Aceste reguli se regăsesc într-un proiect de ordin privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar, pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării, miercuri, 19 noiembrie, transmite Edupedu.ro.

Nu se mai pot da teme ”grele”. Proiectul de ordin mai prevede că tema obligatorie trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii clasei.

Tema suplimentară, care este facultativă, cu caracter general sau individual – diferențiată, pentru activități de recuperare sau de pregătire pentru performanță, presupune că elevul nu este obligat să o facă.

La începutul lunii iunie, Daniel David a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că profesorii care dau prea multe teme „merită” să fie atenționați.

În prezent, cu orele de curs și temele pentru acasă se poate ajunge ca un copil să muncească zilnic pentru școală mai mult de 8 ore.

Temele pot afecta atât sănătatea fizică, cât și cea psihică a elevilor. Potrivit unui studiu realizat de Universitatea Stanford, 56% dintre elevi au considerat temele o sursă principală de stres.

Vezi detalii aici: Ce efecte au temele pentru acasă asupra elevilor și ce pot face părinții. Studiu Oxford Learning: teme multe, performanță scăzută

După o zi întreagă de învățare la clasă, elevii pot deveni epuizați dacă au prea multe teme. Când se întâmplă acest lucru, copilul poate înceta să-și facă temele sau să se bazeze pe un părinte pentru a-l ajuta cu temele, arata studiul celor de la Oxford.

Ca urmare, notele pot începe să scadă, iar efectul este invers față de cel așteptat.

Prea multe teme pot duce, de asemenea, la o învățare mai puțin activă, un tip de învățare care are loc în context și încurajează participarea.

