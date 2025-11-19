Copiile de acte vor putea fi declarate conforme cu originalul prin semnătură electronică. Lege adoptată de Parlament

Proiectul de lege care prevede conformarea documentelor cu originalul prin aplicarea semnăturii electronice a fost adoptat de Camera Deputaților miercuri, 19 noiembrie.

Proiectul de lege pentru modificarea art.150 alin.(2) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă a fost adoptat de Camera Deputaților cu 253 de voturi pentru, 20 contra și 2 abțineri.

Conformarea cu originalul a actelor prezentate în copie se va putea face și prin semnătură electronică, fără ca părțile implicate în dosare civile să mai fie nevoite să meargă la instanță și să semneze olograf, pe fiecare pagină, „conform cu originalul”, potrivit Agerpres.

Legea inițiată de deputații USR Oana Murariu și Alexandru Dimitriu a fost adoptată de Parlament și mai este nevoie doar de promulgarea actului normativ pentru ca măsura să intre în vigoare.

„Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul. Dacă copiile sunt transmise în format electronic, partea le va putea conforma cu originalul, prin aplicarea semnăturii electronice”, prevede proiectul care a fost adoptat de Camera Deputaţilor în calitate de for decizional.

„Eliminăm o prevedere absurdă, care le cerea românilor implicați în procese să se deplaseze la instanță pentru a semna olograf o copie, pe care au trimis-o anterior electronic.

Ce înseamnă, concret, această măsură? Mai puțină birocrație și timp pierdut în instanțe, costuri reduse pentru cetățeni și profesioniști, o justiție mai accesibilă și mai eficientă, un pas real către digitalizarea sistemului judiciar românesc, aliniat la standardele europene”, a precizat deputatul USR Alexandru Dimitriu.

