Județul Alba, prezent la Târgul de Turism al României: Lansarea platformei oficiale de promovare a turismului în județ

Județul Alba va fi prezent la ediția de toamnă a Târgului de Turism al României, în perioada 20-23 noiembrie.

„În mai puţin de 3 zile, în perioada 20-23 noiembrie, Judeţul Alba va fi prezent la cea mai mare manifestare naţională dedicată turismului şi anume la ediţia de toamnă a Târgului de Turism al României.

Participarea Consiliului Judeţean Alba la acest târg reprezintă o oportunitate de a atrage noi turişti, într-un cadru necesar dialogului şi într-un mediu profesionist, fiind totodată locul ideal de prezentare a celor mai interesante oferte și atracții turistice din judeţul Alba”, au transmis representanții Consiliului Județean Alba.

Standul modern al județului Alba cu o suprafață de 40 mp personalizat cu tema „Descoperă Alba” va fi poziționat în incinta pavilionului Romexpo B2.

De asemenea, pe lângă prezentarea standului, cei prezenţi vor lua parte la lansarea noii platforme visitalba.ro și a primei hărți tematice a ariilor protejate din România.

