FOTO: Judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia, evoluție bună la Grand Prix-ul de la Zagreb

acum 57 de secunde

Judoka CS Unirea Alba Iulia, Alexandru Sibișan, a înregistrat o evoluție foarte bună la Grand Prix-ul de la Zagreb, Croația, competiție internațională de înalt nivel desfășurată în perioada 14–16 noiembrie 2025, la care au participat 370 de sportivi din 48 de țări.

Alexandru Sibișan s-a clasat pe locul 5, după ce a obținut două victorii importante în fața unor adversari din Cipru și Azerbaijan. A fost oprit în drumul spre semifinale de un sportiv din Ucraina, însă a revenit în forță și a câștigat meciul cu un judoka din Kosovo. În disputa pentru medalia de bronz, sportivul CS Unirea Alba Iulia a cedat în fața unui reprezentant al Poloniei.

Sibișan a concurat la categoria de greutate 100 de kilograme, seniori. În prezent, el se pregătește la lotul național de tineret de la Oradea. El e legitimat la CS Unirea Alba Iulia, fiind unul dintre sportivii crescuși și formați în cadrul clubului nostru. Judoka CS Unirea Alba Iulia sunt pregătiți de profesorii Dinu Alin și Dinu Cristian.

Rezultatul de la Zagreb completează un an excelent pentru Alexandru, care a adunat performanțe excelente:

  • aur la Campionatul Național Ne Waza U23,
  • bronz la Cupa Europeană de Seniori (Malaga),
  • aur la Turneul Internațional „Memorialul Aurel Cîmpeanu”,
  • bronz la Campionatul Mondial Universitar,
  • aur la Cupa României Individual Seniori,
  • aur la Campionatul Național Ne Waza Seniori.
