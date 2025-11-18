MAI: jandarmii care fac pază la clădiri vor patrula pe teren. Imobilele, monitorizate cu tehnologie conectată la centre de comandă

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu a anunțat noul concept de pază al Jandarmeriei Române. Circa 3000 de jandarmi care asigurau paza clădirilor vor fi redirecționați pe teren. Monitorizarea imobilelor respective se va face cu tehnologie conectată la centrele de comandă ale Jandarmeriei.

Noul concept se aplică prin ordin ministerial, semnat marți, 18 noiembrie.

”Acest ordin dislocă trupele fixate la pază lângă clădiri, care vor merge acum în patrulare și intervenție mobilă. Clădirile se vor păzi cu tehnologie conectată la centrele de comandă ale Jandarmeriei și intervenția unităților mobile alertate și, dacă beneficiarii doresc, cu pază privată.

Iar trupele astfel eliberate de o muncă pasivă și uneori sterilă, vor patrula și interveni mobil atunci când e cazul, pentru a proteja cetățenii și comunitățile”, precizează Cătălin Predoiu.

55% dintre efectivele operative ale Jandarmeriei, implicate în activitatea de pază

Jandarmeria Română asigură paza a 1.443 de obiective, cu aproximativ 9.000 de funcții, ceea ce reprezintă 55% din efectivele operative, potrivit ministrului.

”Peste 80% dintre acestea implică staționarea jandarmului într-un punct fix, ceea ce limitează aria din spațiul spațiul public în care el poate furniza cetățeanului siguranță.

Noua concepție pleacă de la existența noilor tehnologii digitale care permit combinarea acțiunii umane cu mijloacele tehnice în siguranța publică.

Noua concepție reorganizează radical modul de acțiune al Jandarmeriei”, spune Predoiu.

Este modernizat sistemului de protecție prin conectarea tuturor obiectivelor la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei — de la 15% la 100%, prin integrarea tehnologiilor avansate de securitate și prin standardizarea procedurilor de alarmare și intervenție, potrivit sursei citate.

3000 de jandarmi redirecționați de la posturi fixe la patrule pe teren

Ministrul explică reorganizarea pentru a crește capacitatea de reacție a Jandarmeriei.

”Dispozitivele de pază se reconfigurează prin reducerea obiectivelor cu post fix de la 1.273 la 252, includerea a aproximativ 1.180 de obiective în aria patrulelor mobile și creșterea protecției inteligente (monitorizare + patrulare) de la 16% la 30%.

Resursele se reorientează, astfel aproximativ 3000 de jandarmi sunt redirecționați din posturile fixe interioare către activitatea din teren, efectivele pentru transporturile speciale cresc de la 439 la aproximativ 800.

Această reorganizare va crește mobilitatea, vizibilitatea și capacitatea de reacție a Jandarmeriei, reducând în același timp cheltuielile pe termen mediu și lung.

Suntem în plin proces de informare și consultare cu instituțiile partenere și cu organizațiile de profil, pentru definitivarea conceptului”, spune Predoiu.

