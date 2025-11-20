Eveniment
Festivalul Național ”Serbările Unirii” 2025 la Alba Iulia. Concerte, spectacol folcloric, conferință cu Constantin Necula. Program
În perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2025, la Alba Iulia se desfășoară Festivalul Național ”Serbările Unirii”. Vor fi concerte, spectacol folcloric și conferință susținută de părintele Constantin Necula. Evenimentele se desfășoară la Casa de Cultură a Studenților din municipiu.
Festivalul, aflat la ediția a XXIX-a, este organizat de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Acesta reprezintă emblema instituției și are loc anual în preajma Zilei Naționale a României.
Vezi și PROGRAM Ziua Națională a României, 1 Decembrie la Alba Iulia: Parada militară. Concerte: Voltaj, Damian Brothers. Foc de artificii
Festivalul Național ”Serbările Unirii” 2025. Program
Joi, 27 noiembrie
ora 18:00 – Spectacol folcloric cu Codruța Rodean, Bogdan Cioranu, Cristian Fodor, George Drăgan, Maximiliana Poienar, Cristiana Viorel, Ansamblul folcloric “Mărțisorul” al Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca, Ansamblul Folcloric „Dor” al Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia
Sala de spectacole a CCS Alba Iulia. Prezintă: Andreea Bogdan și MC Kotto
Accesul se face pe bază de invitație, care se poate ridica de la Casa de Cultură a Studenților începând de joi, 20 noiembrie, în intervalul orar 9:00 – 18:00.
Vineri, 28 noiembrie
ora 18:00 Concert THE URS. Concert Talentele Albei
Sala de spectacole a CCS Alba Iulia. Prezintă: Andreea Bogdan și MC Kotto
Accesul se face pe bază de bilet, care poate fi achiziționat de pe entertix.ro începând cu data de 19 noiembrie. Preț bilet: 50 lei
Sâmbătă, 29 noiembrie
ora 18:00 Concert Mircea Rusu Band & Alexandra Ungureanu „Viață de Român”. Recital Grigore Gherman
Sala de spectacole a CCS Alba Iulia. Prezintă: Andreea Bogdan și MC Kotto
Accesul se face pe bază de invitație, care se poate ridica de la Casa de Cultură a Studenților începând de joi, 20 noiembrie, în intervalul orar 9:00 – 18:00.
Luni, 1 decembrie
Mesaje online cu ocazia a 107 ani de la Marea Unire și 103 de ani de la inaugurarea fostului Teatru “Caragiale” din Alba Iulia, actualmente Casa de Cultură a Studenților
Marți, 2 decembrie
ora 19:00 Conferință susținută de părintele Constantin Necula “Tinerii de astăzi, viitorul de mâine”
Sala de spectacole a CCS Alba Iulia. Accesul se face pe bază de invitație, care se poate ridica de la Casa de Cultură a Studenților începând de joi, 20 noiembrie, în intervalul orar 9:00 – 18:00.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.