Festivalul Național ”Serbările Unirii” 2025 la Alba Iulia. Concerte, spectacol folcloric, conferință cu Constantin Necula. Program

În perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2025, la Alba Iulia se desfășoară Festivalul Național ”Serbările Unirii”. Vor fi concerte, spectacol folcloric și conferință susținută de părintele Constantin Necula. Evenimentele se desfășoară la Casa de Cultură a Studenților din municipiu.

Festivalul, aflat la ediția a XXIX-a, este organizat de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Acesta reprezintă emblema instituției și are loc anual în preajma Zilei Naționale a României.

Vezi și PROGRAM Ziua Națională a României, 1 Decembrie la Alba Iulia: Parada militară. Concerte: Voltaj, Damian Brothers. Foc de artificii

Festivalul Național ”Serbările Unirii” 2025. Program

Joi, 27 noiembrie

ora 18:00 – Spectacol folcloric cu Codruța Rodean, Bogdan Cioranu, Cristian Fodor, George Drăgan, Maximiliana Poienar, Cristiana Viorel, Ansamblul folcloric “Mărțisorul” al Casei de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca, Ansamblul Folcloric „Dor” al Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia

Sala de spectacole a CCS Alba Iulia. Prezintă: Andreea Bogdan și MC Kotto

Accesul se face pe bază de invitație, care se poate ridica de la Casa de Cultură a Studenților începând de joi, 20 noiembrie, în intervalul orar 9:00 – 18:00.

Vineri, 28 noiembrie

ora 18:00 Concert THE URS. Concert Talentele Albei

Sala de spectacole a CCS Alba Iulia. Prezintă: Andreea Bogdan și MC Kotto

Accesul se face pe bază de bilet, care poate fi achiziționat de pe entertix.ro începând cu data de 19 noiembrie. Preț bilet: 50 lei

Sâmbătă, 29 noiembrie

ora 18:00 Concert Mircea Rusu Band & Alexandra Ungureanu „Viață de Român”. Recital Grigore Gherman

Sala de spectacole a CCS Alba Iulia. Prezintă: Andreea Bogdan și MC Kotto

Accesul se face pe bază de invitație, care se poate ridica de la Casa de Cultură a Studenților începând de joi, 20 noiembrie, în intervalul orar 9:00 – 18:00.

Luni, 1 decembrie

Mesaje online cu ocazia a 107 ani de la Marea Unire și 103 de ani de la inaugurarea fostului Teatru “Caragiale” din Alba Iulia, actualmente Casa de Cultură a Studenților

Marți, 2 decembrie

ora 19:00 Conferință susținută de părintele Constantin Necula “Tinerii de astăzi, viitorul de mâine”

Sala de spectacole a CCS Alba Iulia. Accesul se face pe bază de invitație, care se poate ridica de la Casa de Cultură a Studenților începând de joi, 20 noiembrie, în intervalul orar 9:00 – 18:00.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News