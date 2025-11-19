O activitate zilnică de zece minute ar putea reduce riscul de demență. Ce spun experții

O anumită activitatea zilnică de zece minute ar putea ajuta la reducerea riscului de demență. Aceasta ajută la menținerea creierului „ascuțit și sănătos” până la bătrânețe.

Potrivit unui expert în îngrijirea sănătății, o anumită activitate zilnică de zece minute ar putea ajuta la reducerea riscului de demență.

El a menționat cinci activități și hobby-uri simple care ajută la menținerea minții active și care pot duce la reducerea riscului de demență. Printre acestea este sfatul de a rezolva un puzzle rapid, cum ar fi un sodoku, scrie Mediafax.

Această activitate ajută la menținerea creierului „ascuțit și sănătos” până la bătrânețe, dar nu este o modalitate garantată de a preveni demența, menționează specialistul.

Deși nu există o modalitate garantată de a preveni demența, anumite activități zilnice pot susține sănătatea creierului pe termen lung și pot ajuta la reducerea riscului, indiferent de vârstă, a stabilit expertul în îngrijire Michael Berkley-Blezard de la Old Sarum Manor din Elmfield Care, potrivit Express.

Activitate care menține creierul ascuțit și sănătos

„O modalitate de a vă menține creierul ascuțit și sănătos este să faceți puzzle-uri în mod regulat.

Fie că este vorba de a juca Wordle înainte de a începe ziua de lucru, de a rezolva un sudoku în pat sau de a aborda o căutare de cuvinte în timp ce te uiți la televizor, antrenamentul zilnic al creierului îl ajută să se mențină în cea mai bună formă.

Puzzle-urile solicită simultan mai multe părți ale creierului, inclusiv memoria, vizualul și zonele de procesare, ceea ce ajută la întărirea și menținerea conexiunilor neuronale”, a explicat Berkley-Blezard.

Studii

Sfatul său este susținut de două studii corelate realizate de Universitatea din Exeter și King’s College London, care au fost publicate în Jurnalul Internațional de Psihiatrie Geriatrică în 2019.

Această cercetare, care a implicat peste 19.000 de participanți, a constatat că, pe măsură ce adulții cu vârsta de 50 de ani joacă mai des puzzle-uri precum cuvinte încrucișate și sudoku, funcția lor cerebrală este mai bună.

„Am descoperit că, cu cât oamenii se implică mai des în puzzle-uri precum cuvinte încrucișate și sudoku, cu atât performanța lor este mai clară într-o serie de sarcini care evaluează memoria, atenția și raționamentul.

Îmbunătățirile sunt deosebit de evidente în ceea ce privește viteza și acuratețea performanței lor.

În unele domenii, îmbunătățirea a fost destul de dramatică – în ceea ce privește măsurătorile de rezolvare a problemelor, persoanele care rezolvă în mod regulat aceste puzzle-uri au avut performanțe echivalente cu o medie de opt ani mai tinere în comparație cu cele care nu le fac”, a declarat Anne Corbett, de la Facultatea de Medicină a Universității din Exeter, care a condus cercetarea.

Cu toate acestea, ea a subliniat că rezolvarea puzzle-urilor nu poate garanta un risc redus de demență.

„Nu putem spune că rezolvarea acestor puzzle-uri reduce neapărat riscul de demență la o vârstă mai înaintată, dar această cercetare susține descoperirile anterioare care indică faptul că utilizarea regulată a puzzle-urilor cu cuvinte și numere ajută la menținerea unei funcționări mai bune a creierului nostru pentru mai mult timp”, a adăugat Corbett.

Alte activități pentru menținerea sănătății creierului

De asemenea, Michael Berkley-Blezard a împărtășit și alte sfaturi pentru menținerea sănătății creierului.

În fruntea listei sunt:

menținerea conexiunilor sociale,

ascultarea de muzică,

citirea a cel puțin 20 de pagini pe zi.

