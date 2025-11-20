DOCUMENT: Noile pensii ale magistraților. Ce se schimbă din 2026. Proiectul de lege pus în dezbatere publică de Guvern

Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică proiectul de modificare a legii pensiilor magistraților, care introduce reguli mai stricte privind acordarea pensiilor de serviciu. Una dintre schimbările esențiale propuse este plafonarea pensiei nete la maximum 70% din venitul net avut de magistrat în ultima lună de activitate.

Proiectul stabilește și condiții mai dure de vechime, precum și o nouă formulă de calcul a pensiei pentru judecători, procurori și personalul asimilat și o creștere treptată a vârstei minime de pensionare până în 2041.

Documentul poate fi consultat AICI: Proiectul de modificare a legii pensiilor magistraților

Potrivit proiectului, judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie și Justiţie și cei de la Curtea Constituţională, cu o vechime totală în muncă de cel puţin 35 de ani, din care minimum 25 de ani numai în aceste funcţii, se pot pensiona la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de legislaţia publică.

Ei pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor brute și a sporurilor permanente din ultimele 60 de luni de activitate.

Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate depăși 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate, o schimbare majoră față de regulile actuale.

Dacă va fi aprobată această formă a legii se va aplica din 1 ianuarie 2026, iar cei care îndeplinesc condițiile înainte de această dată rămân cu regulile vechi.

Cine este vizat de noua lege

Modificările se aplică pentru:

judecători și procurori

magistrați-asistenți ai ÎCCJ și CCR

personal de specialitate juridică asimilat magistraților

personal auxiliar din instanțe și parchete (grefieri, grefieri de ședință, criminaliști etc.)

personal de specialitate juridică al Curții Constituționale

Ce măsuri propune noul proiect de lege

Noul proiect aduce un set amplu de modificări care urmăresc creșterea vârstei reale de pensionare, limitarea cuantumului pensiilor și armonizarea sistemului special cu cel public.

1. Plafonarea pensiei la 70% din ultimul venit net

Pensia de serviciu nu poate depăși 70% din venitul net al magistratului din ultima lună de activitate.

Se aplică tuturor categoriilor vizate: judecători, procurori, magistrați-asistenți, personal asimilat.

Impact: elimină situațiile în care pensia depășește salariul net al magistratului aflat în activitate.

2. Condiție obligatorie: 35 de ani vechime totală, din care 25 numai în magistratură

Pensionarea se face doar la vârsta standard din sistemul public.

Se elimină posibilitatea de a ieși cu pensie de serviciu doar pe baza vechimii în magistratură.

Impact: magistratul nu mai poate ieși foarte devreme din sistem fără penalizări.

3. Penalizare de 2% pentru cei cu 20–25 de ani vechime în magistratură

Pentru cei care nu ating 25 de ani ca magistrat, pensia se reduce cu 2% pentru fiecare an lipsă.

Condiția de 35 de ani vechime totală rămâne obligatorie.

Impact: descurajează pensionările rapide după atingerea a 20 de ani în sistem.

4. Pensionare înainte de vârsta standard, dar doar cu penalizare

Doar magistrații cu 35 de ani vechime exclusiv în magistratură pot ieși înainte de vârsta standard.

Penalizarea: 2% pentru fiecare an până la vârsta standard.

Impact: pensionarea anticipată rămâne posibilă, dar costisitoare.

5. Eliminarea beneficiilor ocazionale din baza de calcul

La calculul pensiei nu se vor mai include:

prime, premii, bonusuri ocazionale

diferențe salariale pentru perioade anterioare

diurne

alte venituri fără caracter permanent

venituri pentru care nu s-au plătit contribuții

Impact: scade artificial majorarea pensiei din ultimele luni de activitate.

6. Actualizarea pensiilor după salariile în plată – cu plafon

Pensia se actualizează când cresc veniturile magistraților activi.

Dar pensia netă nu poate depăși 100% din venitul net al unui magistrat în activitate cu aceeași funcție și vechime.

Cei pensionați înainte de 1 ianuarie 2024 rămân cu regulile vechi (fără plafon).

Impact: limitează creșterile automate pentru pensiile deja mari.

7. Creșterea treptată a vârstei minime de pensionare până în 2041

Vârsta minimă crește anual:

49 ani (2026),

50 ani (2027),

51 ani (2028) …

ajungând la 64 de ani în 2041, plus vechime totală minimă de 34 ani.

Impact: pensionarea la 45–50 de ani devine imposibilă în câțiva ani.

8. Reguli tranzitorii pentru cei care se pensionează înainte de 2026

Cei care depune cererea înainte de 1 ianuarie 2026 rămân cu regulile vechi.

Cei care îndeplinesc condițiile până la această dată păstrează cuantumul mai avantajos.

Majorările de 1% pentru anii peste 25 rămân valabile pentru cei pensionați sau eligibili înainte de modificare.

Impact: proiectul nu afectează magistrații care se pensionează până în 2026.

9. Reguli similare pentru grefieri și personalul auxiliar

35 de ani vechime totală, 25 ani în funcțiile specifice

pensie = 55% din media salariilor brute și sporurilor din ultimele 60 de luni

plafon: 70% din ultimul venit net

penalizare 2% pentru vechime 20–25 ani

Impact: și personalul auxiliar intră într-un regim mult mai strict.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News