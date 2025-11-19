Connect with us

Sorin Grindeanu: PSD nu susține reducerea salariilor în sectorul public

PSD nu susține reducerea salariilor în sectorul public, anunță președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, după o ședință a Biroului Politic Național.

„Votul a fost unanim. PSD-ul nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar. Pe scurt, despre asta este vorba”, a declarat Grindeanu, citat de Mediafax.

El a spus că cele ”10-11 miliarde” cât s-ar economisi printr-o asemenea măsură ”pot fi luate din altă parte”.

Liderul PSD a precizat că, deși discuțiile pe administrația locală au fost finalizate în coaliție, cu reducerea procentului de la 30% la 20% și posibilitatea de a evita disponibilizările în 2026, subiectul administrației centrale rămâne deschis.

„Discuțiile pe administrația centrală nu au fost închise, ca să clarific, în coaliție”, a spus acesta.

Social-democrații susțin în schimb eficientizarea aparatului de stat prin comasări de instituții și restructurări administrative, fără să afecteze veniturile angajaților.

