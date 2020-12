Cinci proiecte propuse de cetățenii din Alba Iulia vor fi implementate în municipiu în 2021, prin bugetarea participativă

Despărțirea Marii Britanii de Uniunea Europeană schimbă dramatic condițiile în care tinerii români pot studia în Regat. Vor avea nevoie de mai mulți bani și de viză. Apoi, le va fi mai greu să-și echivaleze diplomele.

De la 1 ianuarie 2021, Brexitul devine o realitate. Perioada de tranziție se încheie, iar Marea Britanie nu va mai aplica niciuna dintre regulile europene. Pentru tinerii din România, acest lucru înseamnă dublarea taxelor de studii la universitățile din Regat. În ultimii ani, Marea Britanie a fost destinația favorită a celor care au plecat să studieze în străinătate.

„Nu mai este acel împrumut guvernamental, universitățile nu o să mai ajungă la suma aceea de 9.250 lire pe an, o să fie chiar mai scumpe, se implementează și un sistem de vize, sunt costuri inclusiv legate de această viză, legate de o asistență medicală pentru migranți. Absolvenții care termină studiile în Marea Britanie începând cu 2021 își vor putea echivala diplomă de studii din UK în România mult mai greu”, spune Robert Stredie, de la Liga Studenţilor Români în Străinătate.

Programele de licență vor costa până la 15.000 de lire sterline pe an, cele de master – 18.000 de lire.

„Studenții se vor duce către țări precum Olanda, Franța, mulți dintre ei, în contextul actual de pandemie, s-au uitat chiar si la universități de top din România”, spune Robert Stredie, de la Liga Studenților Români în Străinătate.

Şapte universităţi britanice menţin taxe reduse pentru europeni şi după Brexit

Chiar dacă în urma ieşirii Marii Britanii din UE, taxele de şcolarizare pentru europeni ar urma să crească substanţial, unele universităţi au găsit soluţii prin care aceste taxe să nu se modifice de anul viitor.

Șapte universităţi din Regat au anunţat că au găsit mecanisme prin care să nu modifice aceste taxe anul viitor, prin acordarea de burse de studii studenţilor europeni care să acopere diferenţa de taxe. Este vorba despre University of Leicester, Swansea University, University of Hull, University for the Creative Arts, University of Suffolk, Solent University, University of Portsmouth.

Universităţile au anunţat că nivelul taxelor va rămâne acelaşi pentru întreaga perioadă a studiilor şi au creat posibilitatea ca aceste taxe să fie plătite în trei sau şase rate pentru anul universitar 2021-2022. Un lucru foarte important trebuie precizat însă: statul britanic nu va mai acorda împrumuturi studenţilor internaţionali, ceea ce înseamnă că studenţii trebuie să vină şi ei cu bani de acasă.

Taxele de studiu aplicate după Brexit studenţilor internaţionali încep de la 13.000 de lire sterline şi pot urca la 22 – 23.000 de lire sterline, în medie. Cel mai scump program de studiu este cel de Medicină de la Cambridge, unde un an costă 58.000 de lire pe an, durata studiilor fiind de 5-6 ani. Un an de Arhitectură costă între 30.000 şi 32.000 de lire pe an. Multe universităţi britanice nu au anunţat încă taxele de şcolarizare pe care le vor aplica din septembrie.

Eforturi comune ale Ministerului Educației și Cercetării și Ligii Studenților Români din Străinătate în direcția promovării imaginii României și a identității românești în diaspora

Ministrul educației și cercetării, Monica Cristina Anisie și președintele Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS), Robert Stredie, au semnat miercuri, 2 decembrie, un acord de colaborare, al cărui principal obiectiv îl reprezintă promovarea imaginii României și a identității românești în rândul studenților români din străinătate.

În acest scop, acțiunile comune vizează conștientizarea și înțelegerea a ceea ce înseamnă studiul în străinătate pentru elevii din învățământul liceal. De asemenea, un alt element ce va fi promovat de către comunitatea LSRS îl reprezintă excelența/imaginea universităților românești. În vederea evaluării rapoartelor de progres, a fost fixată o întâlnire anuală între ministrul educației și reprezentanții LSRS, însă aceasta nu exclude posibilitatea altor întâlniri, în cazuri excepționale.

„De-a lungul timpului, Liga Studenților Români din Străinătate a desfășurat o activitate de «ambasador sui generis» al României atât în diaspora, cât și în rândul cetățenilor străini. Prin membrii săi, studenți la universități de prestigiu din toate colțurile lumii, această asociație a făcut imense servicii atât țării, cât și sistemului nostru de învățământ, promovând o altă imagine a României, o imagine a României educate. Ba mai mult, prin întoarcerea acasă, foarte mulți dintre ei, prin cunoștințele și expertiza împărtășite, pun umărul nemijlocit la dezvoltarea societății românești. Mă bucur enorm, că avem astfel de parteneri, iar prin acest parteneriat vom reuși să stabilim o colaborare bazată pe respect și continuitate”, a declarat ministrul Monica Cristina Anisie.

„Prin acest acord, LSRS își asumă angajamentul de a folosi expertiza/experiența acumulată în străinătate, pentru dezvoltarea viitoarelor direcții de colaborare. După semnarea acordului între Ministerul Afacerilor Externe și Liga Studenților Români din Străinătate din 2015 (reînnoit în 2020), au rezultat o mulțime de beneficii pentru studențimea românească de peste granițe. Relația noastră cu MAE – privind problematica votului în diaspora, marcarea evenimentelor internaționale, colaborarea strânsă a filialelor LSRS cu misiunile diplomatice – este o dovadă în plus că încheierea acestui acord, astăzi, între Ministerul Educației și Cercetării și Liga Studenților Români din Străinătate nu va fi doar un document semnat, uitat într-un sertar. Din contră, prin semnarea acestui acord, dorim să transmitem că sprijinirea educației din România a fost și reprezintă o prioritate din ce în ce mai mare pentru comunitatea noastră. Totodată, acest acord vine ca o continuare a unei relații de colaborare deja începute între MEC și LSRS. După modelul de succes al relației de colaborare a prietenilor noștri de la ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) cu ministerul educației norvegian, ne dorim ca, în viitor, liga studenților români din străinătate să reprezinte o prioritate pentru MEC”, afirmă Robert Stredie, președintele LSRS.

În același timp, pentru identificarea și implementarea proiectelor comune cu impact asupra imaginii României, precum și asupra educației și cercetării, s-a decis înființarea unui grup de lucru, ale cărui întâlniri vor fi organizate trimestrial sau de fiecare dată când se va considera oportună întrunirea membrilor acestora. Din acest grup vor face parte reprezentanți ai părților, dar și ai Consiliului Național al Rectorilor. Lista membrilor se poate suplimenta cu reprezentanți ai altor instituții cu rol în domeniu, cu acordul părților.

