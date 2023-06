Cine este Rareș, eroul care a salvat șoferul al cărui camion a luat foc pe autostrada A10, lângă Alba Iulia

În după-amiaza zilei de luni, 19 iunie, un incendiu a izbucnit pe autostrada A10, în zona nodului rutier Alba Iulia Nord, după ce un camion s-a izbit de parapeți.

Șoferul camionului a primit primul ajutor de la Rareș Rusan, un tânăr din Sântimbru cu o foarte bună prezență de spirit, care odată ce a observat incidentul a intervenit cu promptitudine.

În momentul producerii impactului, Rareș circula pe drumul european E81, pe direcția Alba Iulia – Sântimbru.

„În primă fază am auzit un zgomot foarte puternic, un huruit, produs de impactul camionului cu parapeții, și ruperea stâlpilor de sprijin.

Apoi s-a auzit o bubuitură puternică, atunci când camionul s-a izbit de stâlpul indicatorului.

Am lăsat mașina pe avarii și am sărit repede gardurile, pentru a ajunge la camion. Șoferul avea o rană foarte gravă la brațul stâng, aproape i se vedea osul, așa că i-am acordat primul ajutor, aplicându-i un garou, apoi am sunat la 112.

Atitudinea celorlalți oameni prezenți acolo a fost una de-a dreptul dezamăgitoare, întrucât nimeni nu a mișcat un deget, toți au stat și au privit ce se întâmpla”, a mărturisit Rareș pentru alba24.

Rareș are 29 de ani, și locuiește în comuna Sântimbru, județul Alba. În viața de zi cu zi acesta se ocupă cu tractări auto și transport de marfă.

Rareș nu a urmat niciodată cursuri de prim-ajutor, însă a învățat diferite tehnici, precum aplicarea unui garou, de pe internet.

Una dintre pasiunile acestuia sunt motocicletele. El conduce în prezent o motocicletă Yamaha TDM 850, de care este foarte atașat.

