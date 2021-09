Cine poate beneficia de șomaj tehnic și zile libere plătite pentru supravegherea copiilor. Măsurile, adoptate de Guvern

Situația epidemică gravă din România din acest moment este o consecință a ratei de vaccinare extrem de scăzute, atrage atenția ministrul interimar al sănătății, Attila Cseke. Acesta spune că alte țări deja au trecut de rate de vaccinare de 70% sau 80% și au ridicat restricțiile în timp ce „noi vrem o țară ca afară, dar la nivelul individului nu facem nimic pentru chestiunea asta”.

„Din păcate vedem diferențele care sunt la procentul de vaccinare și trebuie să ne confruntăm cu aceste cifre. Avem 33% în timp ce unele țări sunt la 80% sau peste 60-70% și au ridicat restricțiile, a trecut valul 4 pandemic.

Vrem o țară ca afară, a fost și un slogan, dar noi ca societate, nu toți, dar avem părți însemnate din societate care vor o țară ca afară, dar la nivelul individului nu se dorește să se facă mai nimic pentru chestiunea asta.

Eu nu cred că un german sau un danez este mai prost decât un român sau un maghiar din țara asta. Nu cred în teoria asta. Dar el și-a urmărit propriul interes, care este și interesul societății și s-a vaccinat. Noi ne mai gândim, ne mai uităm pe online, pe Facebook, ce mai vedem pe-acolo. Mai credem niște minciuni și niște fake news-uri în loc să ne bazăm pe ce ne-a ajutat în ultimii 100 de ani să scăpăm de boli. Vaccinurile ne-au ajutat, acesta este adevărul, e o istorie documentată.

Trebuie să avem încredere că lucrurile sunt așa. Altfel, am ajuns la acest 33% și de aici vin problemele, până la urmă. Noi putem să discutăm, în două săptămâni am crescut de la 660 de paturi, acum suntem la 1320. Am dublat numărul de paturi la ATI. O să mergem în continuare și o să creștem. Am ajuns aici pentru că avem nivelul de vaccinare atât de mic. Acesta este adevărul”, a spus ministrul Attila Cseke la Jurnalul de Seară de la Digi24.

sursa: digi24.ro