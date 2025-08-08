Connect with us

Planul de descentralizare a Caselor de cultură ale studenților, criticat de ANOSR. „Riscă să afecteze calitatea activităților”

acum 3 ore

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) avertizează că proiectul de lege privind trecerea Caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei” în subordinea autorităților locale riscă să afecteze calitatea activităților.

Organizația solicită garantarea păstrării scopului instituțiilor, asigurarea unei finanțări adecvate și implicarea studenților în administrare, potrivit unui comunicat transmis vineri, citat de Mediafax.

ANOSR susține că autoritățile locale au sprijinit insuficient, în trecut, organizațiile studențești și de tineret, iar planurile strategice declarative ridică îndoieli privind motivele transferului. În plus, nivelul scăzut de consultare a tinerilor în elaborarea politicilor publice amplifică îngrijorările legate de descentralizare.

Organizația propune ca universitățile sau consorțiile universitare să poată prelua aceste instituții, pentru o mai bună apropiere de nevoile studenților. ANOSR insistă ca studenții să rămână membri cu drepturi depline în consiliile de administrație și să fie implicați în stabilirea bugetelor.

„ANOSR consideră că procesul de descentralizare propus prin actul normativ ridică semne de îndoială în privința viitorului Caselor de cultură ale studenților și Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei, respectiv a modului în care scopul declarat al acestora va fi îndeplinit în continuare și solicită efectuarea unui proces de descentralizare a competențelor Caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei transparent, predictibil și care asigură îndeplinirea scopului structurilor pe viitor și finanțarea adecvată a acestora, cu consultarea și implicarea studenților pe parcursul fiecărei etape atât din procesul de descentralizare, cât și în guvernarea viitoare a instituțiilor în forma reorganizată”, se arată în comunicat.

