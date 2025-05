Claudiu Necșulescu, președintele Jidvei: Este esențial să ne exercităm dreptul la vot. Votăm pentru România, pentru o Europă unită

Președintele Grupului Jidvei, Claudiu Necșulescu, a publicat vineri pe rețeaua de socializare Facebook un mesaj în care îi îndeamnă pe români să meargă la vot.

„Europa înseamnă mai mult decât o piață comună, este un spațiu al valorilor împărtășite: libertate, solidaritate, respect, responsabilitate și transparență.

În urmă cu peste două decenii, când am preluat Jidvei, mediul de afaceri românesc traversa una dintre cele mai dificile perioade. Însă, am crezut cu tărie în potențialul vinului și al terroir-ului din Transilvania, în puterea oamenilor și în viitorul României.

Aderarea la Uniunea Europeană a fost momentul-cheie care ne-a deschis porți către resurse financiare, colaborare și, mai ales, către oportunitatea de a ne spune povestea în întreaga lume. Am investit în viitor fără a uita de trecut, am modernizat și, în același timp, am păstrat vie tradiția, transformând Jidvei într-un ambasador al vinului autentic românesc.

Cred cu tărie că fiecare pas făcut spre o Românie mai deschisă, mai educată și mai conectată la valorile umane universale este un pas spre un viitor mai bun.

De aceea, este esențial să ne exercităm dreptul la vot. Să votăm pentru România pe care ne-o dorim, pentru o Europă unită și solidară, pentru respectul față de identitatea noastră și față de generațiile care vin.

La Jidvei, rămânem fideli misiunii de a cultiva excelența, de a onora patrimoniul cultural și de a contribui activ la dezvoltarea unei societăți educate și responsabile”, este mesajul transmis de Claudiu Necșulescu, președinte al Grupului Jidvei și al Organizației Naționale Interprofesionale Vitivinicole (ONIV).

