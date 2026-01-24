CNAIR: Sistemul de achiziționare a rovinietei nu funcționează. Care este motivul

CNAIR anunță că sistemul de achiziționare a rovinietei nu funcționează, sâmbătă după-amiaza. Au fost înregistrate probleme tehnice.

”Din cauza unor probleme tehnice, rovinieta nu poate fi achiziționată prin niciuna din metodele puse la dispoziția utilizatorilor infrastructurii rutiere (sms, platforme online, benzinării).

Echipele tehnice ale CNAIR fac eforturi pentru remedierea cât mai rapidă a problemei.

Vom anunța reluarea serviciilor de furnizare a rovinietei, imediat ce problema tehnică va fi remediată”, transmite compania de drumuri.

CNAIR amintește șoferilor că, dacă nu au putut achiziționa rovinieta înainte de plecarea la drum, au această opțiune până la ora 24.00 a zilei respective.

