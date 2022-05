Cod Galben și Portocaliu de INUNDAȚII în ALBA, pe râurile din bazinele Arieș și Mureș, până luni. Ce râuri mai sunt vizate

Legea prin care se extind categoriile de persoane care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, cu doi ani, fără penalizare, a fost promulgată vineri, 27 mai, de președintele României, Klaus Iohannis.

Este vorba despre o modificare făcută la lege, prin care au fost adăugate mai multe localităţi pentru persoanele care pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani, fără penalizare.

Mai exact, persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zone afectate de poluare, precum şi pe o rază de 8 kilometri în jurul acestora, pot ieși la pensie mai repede cu doi ani.

De lege, în județul Alba, beneficiază cetățenii din localitățile: Abrud, Avram Iancu, Baia de Arieş, Lupşa, Ocoliş, Roşia Montană şi Zlatna.

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 111/14.03.2022), semnat de președintele României, Klaus Iohannis.

Prin acestă lege, au fost adăugate mai multe localităţi pentru persoanele care pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani, fără penalizare.

Potrivit unuia amendament din lege, „persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac şi derivate, de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat şi siliciu ori de radiaţii din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice şi/sau de cocs metalurgic, a prelucrării ţiţeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a ţiţeiului parafinos şi neparafinos, a distilării ţiţeiului în vederea producerii păcurii şi a uleiurilor, respectiv în localităţile:

Pensionare cu doi ani mai devreme: Lista localităților

Baia Mare, Călăraşi, Copşa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureş, Târnăveni, Turnu Măgurele, precum şi în localităţile:

Abrud, Avram Iancu , Baia de Arieş, Lupşa, Ocoliş, Roşia Montană şi Zlatna din judeţul Alba ,

, Baia de Arieş, Lupşa, Ocoliş, Roşia Montană şi Zlatna din , Băiţa din judeţul Bihor ,

, Bacău şi Oneşti din judeţul Bacău ,

, Maieru, Rodna şi Şanţ din judeţul Bistriţa-Năsăud ,

, Crizbav, Făgăraş, Feldioara, Hălchiu, Satu Nou şi Victoria din judeţul Braşov ,

şi Victoria din , Brăila, Tichileşti şi Chișcani din judeţul Brăila ,

, Anina, Armeniş, Ciudanoviţa, Moldova Nouă, Oţelu Roşu şi Reşiţa din judeţul Caraş-Severin ,

, Aghireşu, Câmpia Turzii, Căpuşu Mare, Dej, Iara şi Turda din judeţul Cluj ,

, Năvodari din judeţul Constanţa, Baraolt din judeţul Covasna ,

, Târgovişte şi Titu din judeţul Dâmboviţa, Işalniţa din judeţul Dolj ,

din , Galaţi din judeţul Galaţ i,

i, Brăneşti, Bâlteni, Bustuchin, Câlnic, Drăgoteşti, Fărcăşeşti, Ioneşti, Mătăsari, Motru, Negomir, Plopşoru, Prigoria, Roşia de Amaradia, Rovinari, Urdari şi Turceni din judeţul Gorj ,

, Bălan, Corbu, Jolotca, Sândominic și Tulgheș din judeţul Harghita ,

din , Aninoasa, Baia de Criş, Băiţa, Brad, Călan, Certeju de Sus, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăştie, Petrila, Petroşani, Răchitova , Şoimuş, Teliucu Inferior, Uricani, Vaţa de Jos , Veţel, Vulcan din judeţul Hunedoara ,

, Şoimuş, Teliucu Inferior, Uricani, , Veţel, Vulcan din , Ciulniţa şi Slobozia din judeţul Ialomiţa, Borşa din judeţul Maramureş ,

, Săvineşti din judeţul Neamţ, Brazi şi Ploieşti din judeţul Prahova ,

, Broşteni, Crucea, Iacobeni, Ostra, Stulpicani şi Vatra Dornei din judeţul Suceava ,

, Fârdea, Margina, Nădrag şi Tomeşti din judeţul Timiş ,

, Mina Altân Tepe şi Tulcea din judeţul Tulcea ,

din , Berbeşti şi Râmnicu Vâlcea din judeţul Vâlcea,

pe o rază de 8 km în jurul localităţii în care se află situl contaminat, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin.(4).”

Pensii 2022. Românii care vor putea ieși mai devreme la pensie

Potrivit unui proiect de lege, salariații care au lucrat în grupa I și/sau a II-a de muncă la termocentrale pe baza de cărbune, incluzând unitățile de extracție a cărbunelui vor putea beneficia de vârsta aplicată grupei de muncă.

Acest proiectul de lege va veni în completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și va recunoaște grupele de muncă pentru cei care au lucrat în:

– activităţi de producţie, mentenanţă şi asimilate din unităţile de producţie a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, inclusiv unităţile de extracţie a cărbunelui, pentru angajații implicați direct şi nemijlocit în utilizarea procedeelor şi utilajelor specifice producţiei energiei electrice şi extracţiei cărbunelui.

Vezi și Pensii cumulate cu salarii 2022: Situațiile în care angajații care au vârsta de pensionare pot alege să rămână în activitate

„Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activități dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. i) în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă.”, se arată în prevederea care va veni în ajutorul salariaților care au lucrat în termocentralele pe bază de cărbune și în extracția de cărbune pentru a se pensiona mai repede, potrivit Avocatnet.ro.

Ce se întâmplă cu cei care sunt deja la pensie

Și cei care sunt ieșiti deja la pensie pot beneficia de aceste prevederi, la cerere. Pentru ei, drepturile de pensie recalculate vor putea fi acordate începând cu luna următoare celei în care s-a depus solicitarea, dar asta după ce proiectul de lege va intra în vigoare.

Totodată, dacă, după recalculare, pensia care va reieși va fi mai mică decât cea cuvenită anterior, se va păstra cuantumul mai mare.

Salariații care au lucrat în grupa I și/sau a II-a de muncă la termocentrale pe baza de cărbune vor putea ieși mai devreme la pensie.

Acest proiect de lege vine după ce, în luna iulie a anului trecut, s-a modificat Legea pensiilor, pentru a include activitățile menționate anterior în cadrul locurilor de muncă în condiții speciale.

Astfel, după ce proiectul de lege va fi semnal de Klaus Iohannis și va fi publicat în Monitorul Oficial, acesta va acorda celor care au muncit în termocentralele pe bază de cărbune și în minele de cărbune noi beneficii în ceea ce privește suma veniturilor obținute din pensii.

Pensii 2022: salariații care lucrează în sectorul construcțiilor de mașini vor putea ieși mai devreme la pensie

Românii care muncesc în sectorul construcțiilor de mașini ar putea ieși mai devreme la pensie, potrivit unei alte propuneri legislative adoptate de Senat. Prin noul document de lege, activitatea lor se va încadra în categoria „muncă în condiții speciale”, motiv pentru care ar avea nevoie să iasă mai devreme din câmpul muncii.

Proiectul a primit luni votul senatorilor și se îndreaptă acum către votul decisiv din Parlament, cel al deputaților scrie avocatnet.ro.

Document: Proiectul de lege

Document: Expunerea de motive

Propunerea legislativă, care merge acum la Camera Deputaților pentru dezbatere și vot, dorește să introducă în categoria locurilor de muncă în condiții speciale din Legea 263/2010 a sistemului de pensii publice “sectorul construcții mașini, pentru personalul care își desfășoară activitatea în următoarele activități specifice”:

Iată despre ce activități este vorba:

turnarea pieselor și lingourilor de oțel, în turnătoriile de oțel;

turnarea pieselor de fontă, pieselor din aliaje neferoase și pieselor cu modele ușor fuzibile în turnătoriile de fontă, turnătoriile de aliaje neferoase și turnătoriilor de precizie;

forjarea pieselor pe ciocane de peste 2 tone forță în secțiile de forjă;

turnarea cuzineților din aliaje neferoase pe suport de oțel în turnătoriile de cuzineți;

activitatea desfăşurată de către ingineri, subingineri şi tehnicieni cel puţin 50% din timp în secţiile de producţie respective.

Dacă va intra în vigoare, propunerea legislativă prevede și faptul că stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă va fi asimilat și perioadei de dinainte de 1 aprilie 2001 pentru cei care au muncit în aceste condiții. Astfel, prevederile propunerii ar urma să se aplice și retroactiv.

Printr-un amendament anterior, în anul 2020, inițiat de deputatul de Alba Florin Roman în listă au fost introduse noi localități din județul Alba.

Lista localităților în care se reduce vârsta de pensionare

Lista localităților: Orașele Câmpeni, Baia de Aries, Zlatna și Abrud și 17 comune: Rimetea, Livezile, Sălciua, Poșaga, Ponor, Mogoș, Meteș, Almașu Mare, Ciuruleasa, Bucium, Sohodol, Bistra, Lupșa, Roșia Montană, Întregalde, Râmeț, Ocoliș.

” Închei mandatul de deputat, așa cum l-am început, la munca de dimineața până seara, fără să lipsesc de la serviciu. Una din ultimele modificari legislative este poate și una dintre cele mai importante pentru județul Alba: în 4 orașe și 17 comune, oamenii se vor putea pensiona mai repede cu doi ani, fără penalități, dacă au locuit cel puțin 30 de ani, in zonele afectate de poluare.

Am introdus în legea inițială și Ocolișul, la solicitarea primarului Alin Jucan. Apoi i-am convins pe colegii deputați să calculăm raza de aplicare la 8 km de limita administrativ-teritorială și nu de centrul localității, cum era inițial. Am solicitat ANCPI calcularea acestei raze de 8 km, și prin urmare sub incidența legii, intră orașele Câmpeni, Baia de Aries, Zlatna și Abrud și 17 comune. Acestea sunt: Rimetea, Livezile, Sălciua, Poșaga, Ponor, Mogoș, Meteș, Almașu Mare, Ciuruleasa, Bucium, Sohodol, Bistra, Lupsa, Roșia Montană, Intregalde, Râmeț”, a transmis Florin Roman într-un comunicat de presă.

„În anii precedenţi, Parlamentul României a adoptat mai multe legi în sprijinul cetăţenilor care au locuit în zone de risc.

Soluţia identificată a fost aceea de a scădea cu doi ani vârsta de pensionare în localităţile afectate, astfel încât raportul dintre vârsta de pensionare şi speranţa de viaţă să fie similar cu cel întâlnit în regiuni cu activităţi mai puţin nocive”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Baza legală

Prin Legea nr. 207 din 18 septembrie 2020 a fost modificat alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice astfel:

”(5) Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției și preparării minereurilor de uraniu, a extracției și prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac și derivate, de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu ori de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice și/sau de cocs metalurgic, a prelucrării țițeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a țițeiului parafinos și neparafinos, a distilării țițeiului în vederea producerii păcurii și a uleiurilor,

