UPDATE/ COD ROȘU de ploi torențiale în Alba. Zonele vizate: Jidvei, Șona, Valea Lungă, Cetatea de Baltă și Ocna Mureș

Sora femeii în vârstă de 39 de ani din Alba Iulia care a decedat după ce a fost infectată cu COVID-19 a povestit, într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook, ce s-a întâmplat înainte ca aceasta să ajungă în stare gravă pe secția de ATI.

Potrivit acesteia, femeia s-a prezentat sâmbătă la centrul de permanență din Alba Iulia, unde a fost consultată.

Medicul i-a prescris o rețetă și mai apoi a fost lăsată acasă cu diagnosticul de IACRS (infecție virală a căilor respiratorii superioare). O zi mai târziu, aceasta s-a prezentat la UPU, iar starea ei de sănătate s-a agravat într-un ritm alert, iar în 24 de ore femeia a decedat.

Prezentăm mai jos postarea surorii:

” Nu știu cu ce să încep.. nu îmi găsesc cuvintele și starea sufletească, nu mă ajută dar din dragoste pentru sora mea trebuie să o fac. Mulți dintre voi mi-ați trimis mii de mesaje întrebându-mă ce sa întâmplat cu sora mea A., nu pot să răspund la fiecare persoană în parte pentru că sunteți foarte mulți în schimb va pot spune ceea ce știu eu.

În perioada 15 iunie-19 iunie am vorbit cu ea la telefon că nu se simțea bine, noi nelocuind împreună știam doar ce îmi spunea ea la telefon. Mi-a zis ca s-a răcit, că o doare gâtul și că tușește, toți membrii familiei și toți cei care o cunoșteau am trimis-o la medic.

În cele din urmă, în data de 20 iunie s-a prezentat la unitatea de urgență, a fost consultată și lăsată acasă, diagnosticul fiind cum se vede și pe rețetă IACRS (reprezintă infecţia brusc apărută, difuză, ce cuprinde simultan sau secvențial segmente superioare ale căilor prin care circula aerul spre plămâni: ,,nas”-rinită, sinus-sinuzită, urechea medie-otită medie, ,,gât”-faringită, amigdalită, adenoidită).

Și-a scos rețeta, și-a luat pastilele, apoi în data de 21 iunie s-a prezentat din nou la unitatea de urgență, simțindu-se tot mai rău.

A internat-o, am vorbit la telefon, mi-a zis că se simte mai bine, după care brusc nu mi-a mai răspuns la telefon. Starea ei am aflat-o pentru că am sunat la spital, întrebând de ea, mi s-a spus că a făcut un stop cardio respirator și că au mutat-o pe secția ATI.

Am dorit să vorbim cu medicul care se ocupa de cazul ei dar era de negăsit. Am lăsat numărul meu de telefon la o doamnă asistentă și am rugat insistent să mă sune doctorul să știu starea ei pentru că asistenta nu îmi dădea detalii, nu m-a sunat nimeni, eu sunând din oră în oră, să întreb de ea, mi se spunea că starea ei este gravă, că este intubată și atât că restul detaliilor trebuie și mi le dea medicul, în data de 22, la ora 8 dimineața am sunat din nou pe secția ATI, mi-a răspuns doamna doctor Tureanu sau ceva de genul după cum s-a prezentat dar mi-a închis telefonul în nas spunându-mi că sora mea a făcut din nou un stop cardiorespirator și că nu are timp să stea la discuții cu mine…. câteva ore mai târziu am aflat despre deces de la partenerul ei, pe care și pe el l-a anuntat o cunoștiință, am sunat supărată la spital să mi se comfirme și să întreb de ce nu ne-au anunțat de la spital și am aflat că de fapt nu mai aveau numărul meu atât de mult le-a păsat…..

Sora mea a făcut o dublă pneumonie, doar atât știu, acum vă las pe voi să trageți concluziile… dacă ea avea COVID de ce iau dat alt diagnostic și această rețetă și de ce a fost lăsată acasă… adică în data de 20 iunie nu avea COVID, avea Faringită, iar în data de 21 iunie avea Covid sub formă foarte gravă. V-am zis tot ce știu, vă rog din suflet să nu mă mai asaltați cu mesaje și întrebări și să îmi respectați durerea sufletească pentru că orice ar fi, oricare ar fi motivul nimeni nu îmi poate da sora înapoi…”, a scris sora femeii, într-o postare publică pe Facebook.