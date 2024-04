Comunicat de presă: Theodora Golf Club, cel mai mare resort de golf din România, dă startul noului sezon fantastic de golf

Săptămână aceasta, între 22 și 26 aprilie 2024, cel mai mare resort de golf din România, Theodora Golf Club, a dat „Verde la golf” și și-a deschis porțile pentru copii din grădinițele, școlile și liceele din județul Alba.

Elevi din Alba Iulia, Teiuș, Abrud, Sebeș, Blaj și Vințu de Jos au avut ocazia să petreacă o zi pe cel mai mare teren de golf din România, să învețe noțiuni teoretice, să aplice practic câteva lovituri de golf, și să se bucure de mișcare în aer liber în cadrul programului „Verde la golf – Zilele Porților deschise”, inclus în cadrul Săptămânii Altfel.

„Copiii și tinerii trebuie atrași către un stil de viață sănătos care include mișcarea în aer liber, o premisă a dezvoltării lor armonioase. Golful este sportul care le oferă un mediu sigur și sănătos pentru mișcare în aer liber și le permite să pună în practică și să își îmbunătățească abilitățile de socializare, responsabilitatea, disciplina și autocontrolul.

Ne-am alăturat inițiativei „Verde la golf – Zilele Porților deschise”, inclusă în cadrul Săptămânii Altfel, și am oferit copiilor din județ ocazia să învețe despre golf, să exerseze lovituri specifice și să se distreze într-un mediu sigur și profesionist”, declară Theodora Popa-Liteanu, Vicepreședinte Theodora Golf Club.

Verde la golf

Resortul situat la câteva minute de municipiul Alba Iulia, în Teleac, comuna Ciugud, s-a alătură programului „Verde la golf – Zilele Porților deschise”, inițiat de Federația Română de Golf, și a oferit posibilitatea copiilor din județ să beneficieze de sesiuni de o oră de introducere în golf în care elevii au vizitat terenul de golf, au învățat câteva noțiuni teoretice despre acest sport și au avut ocazia să pună în practică câteva lovituri specifice în zona de Driving Range.

„A fost inedit, relaxant și frumos! O experiență deosebită pentru elevi și profesori deopotrivă”, a spus dirigintele clasei a 12-a B, de la Liceul cu Program Sportiv, care a transmis mulțumiri organizatorilor evenimentului.

„Ne-am bucurat să vedem un interes atât de mare din partea cadrelor didactice – educatori, învățători, profesori sau diriginți – care au dat curs invitației transmise prin inspectoratele școlare și au înscris elevi din întreg județul pentru a participa la programul desfășurat la Theodora Golf Club în perioada 22-26 aprilie 2024, în cadrul Săptămânii Altfel.

Chiar dacă vremea ne-a pus câteva probleme și am fost nevoiți să amânăm o parte din întâlniri, am reușit, împreună cu instructorii noștri, să ghidăm copiii într-o călătorie captivantă de descoperire a acestui sport fascinant.

Noțiuni noi pentru elevi

De la noțiuni teoretice până la exerciții practice în zona de antrenament, elevi din județ, înscriși în programul „Verde la golf – Zilele Porților deschise” au avut parte de o experiență completă și educativă”, precizează Debora Vesa, Director Resort Theodora Golf Club.

Cei mai mici, de la grădinițe și clasele primare, au avut la dispoziție setul de S.N.A.G (Start New at Golf) – un program eficient și amuzant, o metodă frumoasă și activă de petrecere a timpului liber prin sport și joacă pentru cei mici.

Dedicat în special juniorilor cu vârste cuprinse între 4-10 ani, programul se desfășoară în deplină siguranță (cu mingi asemănătoare cu cele de tenis, cu arici și crose din plastic, ușoare), cu instructori profesioniști și sub supravegherea cadrelor didactice.

Supravegheați de educatori și învățători, cei mici s-au jucat și la Poppy’s Playground, locul de joacă de aproximativ 400 de metri pătrați, amplasat lângă Club House, unde copiii își pot dezvolta coordonarea și echilibrul prin balans și prin joc, folosind figurinele pe arc funny în formă de animăluțe jucăușe sau balansoare duble.

În cei 6 ani de la inaugurare, echipa Theodora Golf Club s-a implicat activ în viața comunității organizând programe cu lecții de golf pentru copiii din judetul Alba.

Oricine se poate bucura de experiența golfului

Alături de copii, și adulții se pot bucura de experiența golfului, se pot antrena și își pot perfecționa tehnicile de joc, profitând de cursurile cu instructori de golf experimentați și bine pregătiți care oferă lecții de golf atât pentru începători, cât și pentru avansați.

Pachetul Golf with a Pro oferă tuturor celor interesați 8 lecții individuale cu instructor profesionist la zonele de antrenament, Driving Range & Putting Green și 2 runde complete a 18 cupe, finalizate prin obținerea certificatului de jucător. De asemenea, pachetul asigură echipamentul pentru lecții și aduce un beneficiu de 50% discount la primul membership.

Recunoaștere națională și internațională

De-a lungul celor 6 șase ani de la inaugurare, resortul a câștigat mai multe premii și recunoașteri, atât internaționale, cât și locale. Theodora Golf Club a fost desemnată Best Golf Club Resort 2023 în Europa de Est de LUXlife Magazine, la categoria Resorts & Retreats Awards 2023 și a primit de două ori distincția Best Golf Hotel decernată de International Hospitality Awards. Anul trecut a obținut locul III la Top Hotels Awards 2023, categoria: Best Green & Eco-friendly Location.

DESPRE THEODORA GOLF CLUB

Resortul Theodora Golf Club din localitatea Teleac, comuna Ciugud, județul Alba, pune la dispoziția oaspeților peste 62 ha în care sportul nobil, golful, și relaxarea se îmbină perfect.

Terenul de golf ce se întinde pe 56 ha, cu 18 parcursuri în lungime totală de 6518 m, include și unul dintre cele mai lungi trasee din Europa: un par 6 de 735 m. Celelalte 7 ha sunt ocupate de vilele resortului și alte facilități: 15 vile de lux cu 84 de camere de patru stele, o sală de conferințe indoor de 150 de locuri, un pavilion outdoor pentru evenimente și o cameră panoramică ce oferă o priveliște spectaculoasă a întregului teren de golf, ideală pentru mese private sau pentru întâlniri de business, o piscină exterioară pentru sezonul cald, club house-ul care înglobează un driving-range indoor, un pro-shop, vestiare, restaurantul The View, cu specific internațional à la carte și un Lounge Bar cu 160 de locuri în interior și cu 90 de locuri pe terasă.

