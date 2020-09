Comunicat Marian Giura (USR PLUS): La Meteș putem face performanță administrativă pentru cetățeni

Mă numesc Giura Marian Alin, sunt născut și crescut în satul Tauți, comuna Meteș. Am urmat cursurile Liceului Avram Iancu din Zlatna, iar dupa terminarea Facultății de Construcții de Mașini din cadrul Universității Tehnice din Cluj Napoca, deși puteam rămâne în orașul de pe Someș, am ales să mă întorc acasă. Sunt căsătorit și am un baiețel de 10 ani. Lucrez de 15 ani la o companie româno-germană, având funcția de consultant tehnic pentru vânzarea de unelte, scule și echipamente industriale.

Înainte de a mă decide să candidez pentru funcția de primar, am fost două mandate consilier local în cadrul Consiliului Local Meteș, poziție din care am luptat pentru probemele locuitorilor din comună.

Ce aș vrea eu să fac pentru comuna noastră?

Mi-aș dori ca în primul rând să schimb mentalități, pentru că nu mai vreau ca oamenii să fie amenințați dacă „nu votează cum trebuie”, sau ca un drum asfaltat să se oprească la 50 metri de casa ta, pentru că simpatizezi alt partid politic; nu mai vreau oameni aroganți în funcții publice și nu mai vreau ca la 30 de ani de la Revoluție să mai aud că „a fost mai bine pe vremea lui Ceaușescu”.

Voi candida pentru funcția de primar al comunei Meteș pentru că am idei și proiecte bune și necesare pentru comunitatea noastră și știu că împreună cu echipa pe care o am alături și împreună cu dumneavoastră, putem reuși să facem ca viața noastră, a tuturor, să fie mai bună aici, acasă. Perioada anterioară alegerilor este o una a promisiunilor și mulți candidați promit orice, în speranța că în 4 ani, oamenii vor uita ce li s-a promis. Eu mi-am propus să prezint oamenilor ceea ce eu și echipa cu care am pornit la drum, credem că trebuie făcut în comuna noatră. Iată, așadar, care sunt prioritățile pe care vrem să le abordăm:

– Asfaltarea tuturor străzilor din comuna Meteș, construirea unor poduri noi, extinderea rețelei de apă pentru toți locuitorii și introducerea gazului metan.

– Asigurarea unui învățământ de calitate pentru toți copiii comunei Meteș și înființarea unei grădinițe cu program prelungit pe raza comunei.

– Îmbunătățirea accesului la servicii medicale de calitate, angajarea unui asistent medical în cadrul primăriei și sprijinirea deschiderii unor farmacii în comună.

– Transparență în cheltuirea banilor publici, dezvoltarea serviciilor publice bazate pe tehnologie, plata on-line a taxelor și impozitelor locale, posibilitatea solicitării și emiterii on-line a unor acte necesare locuitorilor comunei (adeverinte, autorizații etc.).

– Dezvoltarea sistemului de curățenie și îngijire peisagistică în comună.

– Încurajarea activităților sportive, prin construirea unor terenuri de sport și organizarea unor competiții sportive.

– Crearea de noi spații de agrement și locuri de joacă pentru copiii, care să fie funcționale și îngrijite.

– Crearea unei strategii de dezvoltare turistică a comunei Meteș, prin promovarea obiectivelor turistice de pe raza comunei, amenajarea de trasee turistice și a unor locuri de camping etc.

– Sprjinirea parohiilor pentru construirea de capele în satele din comună.

Nu trebuie ca aceste obiective să devină minciuni, având în vedere faptul ca în următorii ani România va beneficia de peste 70 miliarde de euro din fonduri europene, bani de care ne putem folosi și noi, fără a împovara locuitorii prin creșterea de taxe și impozite.

Suntem o echipă de oameni serioși, harnici și vă așteptăm să ne susțineți în 27 septembrie, la alegerile locale, pentru că la Meteș putem face performanță administrativă pentru cetățeni.

Ing. Giura Marian Alin,

Candidat la funcția de primar al comunei Meteș din partea Alianței USR PLUS

