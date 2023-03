Comunicat: TRANSAVIA, cel mai mare producător de carne de pui din România, își propune investiții record și achiziții din piață

După cel mai bun an din istoria companiei, TRANSAVIA, cel mai mare producător de carne de pui din România, previzionează întărirea poziției la nivel național și internațional prin investiții masive în extinderea și eficientizarea operațiunilor și prin achiziții de noi jucători din piață.

Astfel, în 3-4 ani, capacitatea de producție va atinge un nou nivel record pentru un sud-estul Europei, depășind borna de 200.000 de tone de carne de pui anual.

„Pe 1 aprilie, aniversăm 32 de ani de la înființare. Suntem mândri că suntem cel mai mare producător de carne de pui din țară, cu rezultate excepționale an de an și cu o soliditate a afacerii care ne permit în mod incontestabil să creștem constant și să ne întărim poziția de lider.

În ciuda provocărilor imense resimțite de întreaga societate anul trecut, determinate de inflația galopantă, explozia costului vieții, volatilitatea și intensificarea tensiunilor geo-politice chiar în vecinătatea noastră, creșterea fără precedent a costurilor energiei, gazelor și materiilor prime, viziunea managerială, investițiile masive și corect orientate și dedicarea celor 2300 de angajați au condus la rezultate foarte bune înregistrate de liderul pieței cărnii de pui.

TRANSAVIA, cel mai profitabil jucător din sector, a investit în ultimul deceniu aproximativ 250 de milioane de euro din fonduri proprii în dezvoltare sustenabilă, în extinderea operațiunilor, în tehnologie modernă și dezvoltarea echipei.

„Avem cei mai buni indicatori de profitabilitate din industrie, nu doar din România, ci și la nivel european. În plus, suntem probabil singura companie de profil care nu are datorii de niciun fel și nu are credite de rambursat.

În acest mod suntem sustenabili și putem planifica viitorul, în timp ce contribuim la bunăstarea celor din jur, atât prin taxele plătite, cât și prin acțiunile noastre directe”, spune dr. ing. Ioan Popa, Președinte și Fondator TRANSAVIA.