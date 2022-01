Concurs pentru directori de școli 2022: Înscrierile încep de miercuri, testul scris în 18 februarie. LISTA posturilor din ALBA

Municipiul Aiud va avea un nou cetățean de onoare. Este vorba despre pictorul Marcel Gheorghe Muntean, care a fost propus pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului.

Acesta a avut peste 100 de expoziții de grup, dar și expoziții personale în țară și în străinătate: (1982, 1983 Muzeul de Istorie Aiud, 1994 Colegiul Naţional „Sf. Sava” Bucureşti, 1994 Galeria „Căminul Artei” Bucureşti, 1995 Galeria „Helios” Timişoara, 1996 Galeria Muncipală Atena, 1997 Liceul Teoretic „Spiru Haret” Bucureşti, 1997 Galeria „Orizont” Bucureşti, 1999 Galena de Artă Alba Iulia, 2000 Galeria „La Provence” Alba Iulia, 2000 Ecole National Superioure des Beaux Arts Paris, 2000 Galeria „Etinne des Caussanes” Paris, 2000 Galeria Municipală Atena, 2000 Ambasada României Atena, 2000 Eglise Saint Louise des Invalides Paris, 2001 Galeria „Zervas” Rio, 2002 Galeria “Căminul Artei”, Bucureşti, 2003 Centrul Cultural „Teognis” Megara, 2003, 2004 Ambasada României, Atena, 2006 Galeria Muncipală Atena, 2006, 2007, 2008 Muzeul de Artă, Cluj-Napoca), se arată într-o biografie a acestuia.

De asemenea are și zeci de premii în pictură și grafică: (1982 Premiul Judeţean pentru Desen si pentu Pictura Cluj Napoca, 1982, 1983 Premiul Naţional pentru Pictură Bucureşti, 1987 Premiul II pentru Pictură Festivalul artei Studenţeşti Bucureşti, 1992, 1994 Premiul Dominus al Academiei de Artă Bucureşti, 1994 Medalia şi Premiul Onorific al Centenarului Expoziţiei Retrospective „Gheorghe Tattarăscu” Bucureşti, 1994 Premiul U.A.P. la Bienala de Arte Plastice „Gheorghe Petraşcu” Târgovişte, 2000 Diplomă Concursul naţional NN Tonitza – Bârlad, 2001 Premiul II Festivalul Internaţional „Lucian Blaga” Sebeş Alba-lulia, 2001 Medalia Festivalului „Unesco” Pireu, 2001 Medalia Simpozionului de Pictură Interbalcanic Lymnos, 2002 Menţiune Concursul Naţional de acuarelă şi gravură C. Găvernea Ed. a VI-a Tulcea, 2004 Placheta omagială. Al II-lea simpozion internaţional de pictură, Patra, 2004 Premiul omagial, expoziţia naţională de pictură, Hidra, 2005 Premiul I expoziţia internaţională de pictură, Lamia, 2009 Diploma la concursul de pictură realizată ad-hoc Câmpina 24 H. ediţia a IV-a, Câmpina, 2010 Diplomă onorifică la Seminarul Internaţional de Iconografie Bizantină „Putna 2010”)

Lucrările sale se găsesc în colecţii particulare şi de stat în: America, Austria, Bulgaria, Franţa, Grecia, Germania, Israel, Italia, Olanda, România şi Ungaria.

Actualmente sunt lector univ. dr. la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca specializarea Artă Sacră.

Născut în municipiul Aiud la data de 28 august 1964, Muntean Marcel Gheorghe este propus spre acordarea acestui titlu pentru cariera profesională de excepție, contribuţia adusă la dezvoltarea artelor plastice contemporane, expozițiile și premiile obținute în țară și în străinătate.

Proiectul va fi supus dezbaterii și votului în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Aiud din data de 20 iunie 2022.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News