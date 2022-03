Concurs pentru funcția de secretar general al municipiului Aiud. Condiții de participare și programul concursului

A șasea zi de invazie a rușilor în Ucraina. Capitala și marile orașe au rămas sub controlul forțelor ucrainene. Zone de la marginea Kievului și a orașului Harkov au fost ținta unor tiruri cu rachete, iar blindatele au încercat să-și creeze un culoar pentru a înainta spre zona centrală.

12.35 Occidentul nu trebuie să construiască baze militare în nici o ţară din fosta Uniune Sovietică, a spus ministrul rus de externe Serghei Lavrov, relatează Reuters.

Lavrov a mai spus pentru de agențiile ruse de presă RIA și TASS că Moscova consideră „inacceptabil” faptul că unele țări europene găzduiesc „arme nucleare ale SUA” și că ia măsuri pentru a împiedica Ucraina să achiziționeze arme similare.

11:00 Portul Mariupol este ținta atacurilor intensificate ale rușilor marți dimineața, a anunțat primarul orașului care spune că au fost bombardate obiective civile, mai multe persoane fiind ucise sau rănite.

10:00 Efectul atacului cu rachete din centrul Harkivului:

09:00 Republica Moldova rămâne neutră în chestiunea aplicării de sancţiuni împotriva Rusiei

Republica Moldova nu se va alinia sancţiunilor occidentale impuse Rusiei. Ministrul moldovean de Externe, Nicu Popescu, susţine că ţara sa se va menţine pe linia adoptată în 2014. Chişinăul preferă să rămână neutru în această chestiune sensibilă.

Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a lăsat de înţeles în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8 că ţara sa nu deţine resursele necesare pentru a impune sancţiuni Rusiei.

„Decizia de a impune sancţiuni Rusiei nu este o decizie simplă. Această decizie este foarte dificilă pentru ţările mai puternice şi mai prospere decât Moldova, care au mult mai multe alternative. Din 2014, după anexarea ilegală a Crimeii, Moldova s-a decis să nu se alinieze la sancţiunile UE/SUA împotriva Rusiei. În această etapă, menţinem aceaşi linie”, a declarat Popescu la TV8.

Cu toate că agresiunea rusă este considerată nejustificată, poziţia Chişinăului este de neutralitate, sectorul energetic fiind dependent de legăturile cu Rusia, citează Unimedia.

„Indiferent de limbajul folosit faţă de Rusia, niciun guvern din 2014 nu a luat măsuri serioase de aliniere la sancţiunile occidentale”, a declarat ministrul moldovean de Externe.

UPDATE: 8.40: Televiziunea Nexta a publicat imagini cu atacuri aeriene, asupra infrastructurii din Kharkiv.

⚡️ In #Kharkiv, the occupiers carry out massive air strikes on the city’s infrastructure. pic.twitter.com/bkOjoRBCby — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022



UPDATE 8.00: Peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși după ce artileria rusă a lovit o bază militară din Ohtîrka, din regiunea Sumî, potrivit unei postări a șefului regiunii, Dmytro Zhyvytsky.

❗️At least 70 #Ukrainian servicemen were killed in #Akhtyrka, #Sumy region, when #Russian artillery fired on a military unit. This was reported by the head of the Sumy regional administration Dmitry #Zhivitsky. pic.twitter.com/IpgtumwjIS — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

În regiunea Sumî, invadatorii ruși au bombardat cu artilerie orașul Ohtîrka timp de câteva zile. Unitatea militară situată aici a oferit rezistență, iar rușii au tras asupra ei în mod extrem de agresiv.. În timpul bombardării unității militare, 70 de persoane au fost ucise, a declarat șeful Administrației Regionale de Stat Sumî, transmite Mediafax.

Zelenski acuză Rusia de crime de război în bombardarea Harkovului

Într-o alocuţiune ţinută luni seara târziu, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că în cinci zile, 56 de raiduri de rachete şi 113 rachete de croazieră au fost lansate în Ucraina de către forţele ruseşti.

Zelenski a spus că „astăzi (luni – n.r.), forţele ruseşti au tras cu brutalitate asupra Harkovului din artileria cu reacţie. A fost în mod clar o crimă de război”.

„Harkov este un oraş paşnic, există zone rezidenţiale paşnice, nu există facilităţi militare. Zeci de mărturii ale martorilor oculari dovedesc că nu este vorba de o singură rafală trasă eronat, ci de distrugerea deliberată a oamenilor: ruşii ştiau unde trag”.

Președintele ucrainean a mai spus că „va exista cu siguranţă un tribunal internaţional pentru această crimă”, care „este o încălcare a tuturor convenţiilor”.

„Nimeni în lume nu vă va ierta că aţi ucis oameni paşnici din Ucraina”, a mai spus el.

07,30: Imagini cu un bloc de locuințe lovit de obuze în zona metropolitană a Kievului

O rachetă a lovit o casă din Melitopol.

O familie din Melitopol s-au trezit cu o rachetă în casă. Norocul oamenilor care locuiau în imobilul respectiv a fost că racheta nu a explodat. Casa a fost distrusă.

This is how „denazification” looks like in #Melitopol. Destroyed house of a civilian. pic.twitter.com/Xg7xh9v3Oe — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Un obuz a lovit în stradă printre mașinile civililor în centrul orașului Harkov

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere arată dezastrul

⚡️ In #Kharkiv, the occupiers carry out massive air strikes on the city’s infrastructure. pic.twitter.com/bkOjoRBCby — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Imagini suprinse de satelit arată o coloană formată din câteva sute de vehicule militare ruseşti care se întinde pe o lungime de 64 de kilometri şi care avansează în direcţia Kiev. După miezul nopții au fost postate imagini cu o coloană de blindate și camione în mișcare.

Pentagonul anunță că forțele ruse încearcă să se apropie de Kiev, dar sunt încă în afara centrului orașului

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a declarat că forțele ruse încearcă să se apropie de capitala Ucrainei, Kiev, dar încă se află în afara centrului orașului.

Ucrainenii „rezistă destul de eficient în jurul Kievului”, a adăugat Kirby. „Au făcut ca rușii să se deplaseze mai spre sud. În mod clar continuăm să vedem forțele ruse mergând mai departe – sau încercând să se apropie”, a mai spus John Kirby, potrivit CNN.

Rachete care nu explodează. Lovesc în zone locuite de civili

Artileria rușilor pare că nu mai ține cont dacă obuzele și rachetele lovesc în zone locuite de civili. Unele rachete au căzut pe străzi circulate, dar spre norocul persoanelor care se aflau în zone nu au explodat.

Luni a fost o zi plină atât pe frontul de luptă, dar și pe plan al discuțiilor. După cinci zile de luptă, cele două tabere s-au văzut la Belarus și au avut o primă sesiune de negocieri.

Din primele informații negocierile s-au terminat fără nici o decizie concretă, iar peste câteva zile va avea loc o altă o altă sesiune de negocieri. Mai mult de atât, în timp ce la cele două delegații erau la negocieri, Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Rusia a cerut ca regiunea Crimeei să fie recunoscută oficial și mai mult de atât a cerut demilitarizarea Kievului.

Kremlinul anunță că se răzbună pentru sancțiunile economice impuse Moscovei de către Occident

Putin a semnat, de asemenea, o lege prin care companiile exportatoare sunt obligate să își convertească în ruble 80% din veniturile lor valutare primite de la 1 ianuarie 2022.

Zi neagră pe front: Zeci de civili morți și sute de răniți

Pe front a fost o zi neagră, zeci de civili au murit și sute au fost rănite în urma atacurilor cu rachete rusești din orașul Harkov, anunță luni, autoritățile din Ucraina.

Consilierul ministrului de Interne Anton Herashchenko a făcut anunțul. „Harkov a fost atacat masiv cu rachete. Zeci de morți și sute de răniți”, a scris consilierul pe Facebook.

Ce mănâncă soldații ruși care invadează Ucraina: pachetele de hrană ale soldaților sunt expirate de 7 ani

Armata ucraineană a descoperit în camioanele capturate sute de cutii în care se aflau kituri militare de hrană pentru soldații ruși cu care Putin vrea să cucerească Ucraina.

Aceștia au arătat că rațiile militarilor ruși care sunt angrenați în invazia Ucrainei, sunt expirate de 7 ani. Au fost postate și imagini cu aceste kituri de supraviețuire expirate.

În imagini se observă că data fabricării a fost 10.04.2013 iar data expirării 10.02.2015.

The #Ukrainian military showed what the #Russian ration consists of Its expiration date was seven years ago pic.twitter.com/3xhQlCY0Cf — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

Live TEXT FOTO și VIDEO – ZIUA CINCI Principalele informații despre invazia rușilor în Ucraina ( surse oficiale, rețele de socializare, presă)

01,00: Un număr mare de blindate se îndreptă spre Kiev

Acestea sunt marcate cu litera V- ceea ce înseamnă că fac parte din trupele din Belarus. Coloana de blindate se întinde pe o lungime de 24 de km. Sunt sute de camioane cu soldați, blindate ușoare, tancuri, artilerie.

Ambasadoarea Ucrainei în SUA: Rusia a folosit luni o armă termobarică împotriva ucrainenilor

Rusia a folosit o armă termobarică luni în atacul său asupra Ucrainei, potrivit ambasadoarei ucrainene în SUA, Oksana Markarova, relatează The Guardian.

”Au folosit o bombă cu vid astăzi, care este de fapt interzisă de Convenția de la Geneva”, a spus ea, citată de corespondentul Reuters Phil Stewart.

Ele sunt uneori numite „bombe cu vid” deoarece aspiră oxigenul din aerul înconjurător pentru a genera o explozie puternică și o undă mare de presiune care poate avea efecte distructive enorme.

La 27 decembrie 1999, Interfax a raportat că forțele ruse foloseau ”bombe cu vid” în luptele din Cecenia.

Ele sunt mai puternice decât munițiile convenționale puternic explozive de dimensiuni comparabile, au mai multe șanse să omoare și să rănească oameni în buncăre, adăposturi și să ucidă și să rănească într-un mod deosebit de brutal pe o zonă largă.

Zelenski, un nou mesaj pentru Ucraina: Răul înarmat cu rachete trebuie oprit imediat

Ora 00:40 Președintele Volodimir Zelenski a cerut într-un discurs susținut luni seara scoaterea Rusiei din Consiliul de Securitate ONU: „Răul, înarmat cu rachete, bombe și artilerie, trebuie oprit imediat.

Distrus din punct de vedere economic. Pentru a arăta că omenirea este capabilă să se apere. Ucid oameni în Cernihiv, Mariupol, Donețk”, a declarat el.

00, 30 Atacul cu rachete de la Harkov a vizat distrugerea uzinei electrice și alimentarea cu apă

Primarul din Harkov, Igor Terekhov a declarat că 9 persoane au fost ucise și 37 au fost rănite în oraș după bombardarea ocupanților ruși, scrie primarul pe facebook

El crede că războiul declanșat de Rusia arată că poporul ucrainean este ucis.

„Pentru prima dată în lunga sa istorie, orașul Harkov a experimentat acest lucru. Obuzele care au lovit blocuri de apartamente, ucigând și mutilând civili nevinovați. Orașul Harkov nu a cunoscut niciodată o astfel de distrugere în istoria recentă”, a spus Terekhov.

Ulțimul atac cu rachete au lăsat orașul fără apă și electricitate.

„Până în prezent, 37 de persoane au fost rănite, dintre care 3 copii. Patru persoane au ieșit din adăpostul pentru bombe pentru a colecta apă și au murit. O familie, doi adulți și trei copii au fost arși de vii într-o mașină. Este cu adevărat oribil”, a spus Terekhov

