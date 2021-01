Contabilul Primăriei Mirăslău care a falsificat semnatura primarului s-a ales cu închisoare cu suspendare și sechestru pe casă

Lucian Eufrem Toma, contabil al Primăriei Mirăslău la data comiterii faptelor, și-a aflat pedeapsa finală, la sfârșitul anului 2020, după ce a contrafăcut semnătura primarului pe mai multe ordine de plată.

Mai exact, bărbatul a fost condamnat în primă instanță de Judecătoria Aiud la 2 ani de închisoare cu suspendare. În urma deciziei din 15 septembrie 2020, bărbatul a făcut un apel, iar procesul s-a mutat la instanța superioară, la Curtea de Apel Alba Iulia.

Pe 23 decembrie 2020, magistrații Curții de Apel Alba Iulia au respins ca nefondat apelul făcut de bărbat, iar decizia Judecătoriei Aiud a rămas definitivă. Pe lângă cei doi ani de închisoare cu suspendare bărbatul a mai fost obligat la plata sumei de 143.140 de lei cu titlu de daune materiale către Primăria Mirăslău.

Până la plata sumei, bărbatul are sechestru pe un teren intravilan de 1024 metri pătrați și o casă de locuit.

De asemenea a mai fost condamnat la 100 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria Mirăslău sau la Primăria Aiud.

Ce a făcut contabilul primăriei Mirăslău potrivit procurorilor DNA Alba

Potrivit Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Alba, este vorba despre patru ordine de plată pe care contabilul ar fi contrafăcut semnătura primarului.

Inculpatul a fost reținut la data de 17.02.2020 pe o durată de 24 ore, iar la data de 18.02.2020, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a dispus arestarea preventivă la domiciliu a acestuia pe o durată de 30 de zile. Acesta a stat în arest la domiciliu până în 10.04.2020.

Potrivit anchetatorilor, Toma Eufrem Lucian ”în cursul lunii aprilie 2019, inculpatul, în calitate de contabil în cadrul Primăriei Comunei Mirăslău, ar fi îndeplinit acte care nu intrau în sfera atribuţiilor sale de serviciu, în sensul că a contrafăcut semnătura primarului pe mai multe ordine de plată şi a achitat facturi, în valoare totală de 143.140 lei, unui număr de trei societăţi comerciale, fără ca marfa aferentă să fi fost recepţionată de primărie, se arată într-un comunicat DNA Alba Iulia.

Decizia Judecătoriei Aiud

(…) condamnă pe inculpatul Toma Lucian Eufrem, … la următoarele pedepse: 1. pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uzurparea funcţiei în formă continuată, (…)(4 acte materiale), (…) contopeşte pedepsele stabilite şi aplică inculpatului Toma Lucian Eufrem pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, sporită la 2 ani închisoare (prin majorarea pedepsei cu 1/3 din cealaltă pedeapsă aplicată). (…)aplică inculpatului pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an, respeciv interzicerea aceloraşi drepturi cu titlu de pedeapsă accesorie.(…) dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare, pe o durată de 4 ani. (…) impune inculpatului, pe parcursul termenului de supraveghere, obligaţia prestării unei munci neremunerate în folosul comunităţii pe timp de 100 de zile(…), obligaţia de a presta o muncă în folosul comunităţii va fi executată în cadrul Primăriei Miraslău sau a Primăriei Aiud.

(…) admite acţiunea civilă formulată de persoana vătămată U.A.T. Comuna Mirăslău cu(…) prin primar Alexandru Liviu Gigel (…) obligă inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 143.140 de lei cu titlu de daune materiale; – obligă inculpatul la plata dobânzii legale aferente sumei de 143.140 de lei începând cu data de 18.04.2019 şi până la achitarea acesteia. (…) Menţine până la achitarea despăgubirilor civile stabilite în sarcina inculpatului, măsura asiguratorie a sechestrului asupra imobilului înscris în cartea funciară Mirăslău, format din teren intravilan în suprafață de 1024 metri pătrați (…)și construcție – casă de locuit (…) situat în com. Mirăslău, sat Mirăslău, (…), jud. Alba, aflat în proprietatea inculpatului TOMA LUCIAN EUFREM instituită prin ordonanţa din data de 26.02.2020 dispusă în dosar nr. 737/P/2019. (…)

Decizia Curții de Apel Alba Iulia

Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul Toma Lucian Eufrem împotriva sentinţei penale nr.714/15.09.2020 pronunțată de Judecătoria Aiud în dosarul nr. 878/175/2020. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpatul apelant la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în apel. Definitivă. Pronunțată în şedinţă publică din 23.12.2020.