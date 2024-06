Corneliu Mureșan a votat la Zlatna: „Am votat cu bună credință și cu gândul la viitorul oamenilor din acest județ”

Corneliu Mureșan, candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Alba, a votat dumincă dimineața, la Zlatna.

„Am votat cu bună credință și cu gândul la viitorul oamenilor din acest județ.

Am votat cu grijă pentru generația bunicilor și părinților mei, am votat cu încredere pentru generația mea și ai prietenilor mei și am votat cu speranță că viitorul generațiilor următoare va fi pe mâini bune.

Am votat la Zlatna, în liceul în care foștii mei dascăli mi-au clădit drumul spre maturitate și am avut-o alături pe mama mea.

Este omul care mă inspiră și mereu îmi spune că Dumnezeu le rânduiește pe toate. Curaj! Alba va fi pe mâini bune!”, a scris Corneliu Mureșan, pe pagina de Facebook.