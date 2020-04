Coronacriza/ Alba încă rezistă, județele vecine încep să clacheze: zeci de cazuri de infecție, decedați și haos medical

Potrivit ultimelor date oficiale privind pandemia de COVID-19 din România, județul Alba, cu 11 cazuri de infecție, pare să reziste deocamdată atacului noului virus.

Județele vecine nu sunt însă la fel de norocoase, unele dintre ele fiind adevărate focare, cu cazuri care se înmulțesc de la o zi la alta și, din păcate, cu decese. În plus, în unele dintre ele epidemia a generat și haos în sistemul medical.

În acest moment, în Alba sunt înregistrate 11 cazuri de infecție, dintre care două persoane s-au vindecat, 1.322 de persoane se află în izolare, 300 de persoane în carantină și nu a avut loc niciun deces.

Județul nostru este într-o situație bună și din punctul de vedere al personalului medical, care nici nu s-a infectat și nici nu s-a speriat de boala ce începe să facă tot mai multe victime în țară, chiar dacă se confruntă cu aceleași probleme pe care le au colegii din județele vecine: echipament și aparatură medicală insuficiente.

În semn de mulțumire și probabil pentru a le menține cu moralul ridicat, joi seara, după confirmarea ultimelor 4 cazuri de coronavirus, Alexandru Sinea, directorul DSP Alba a transmis următorul mesaj:

”Avem nevoie de EROI, aceștia sunt cadrele medicale, eu sunt un simplu economist, fără mari valente, dar îmi dau toată suflarea pentru a-mi face meseria. Nu am pretenții pentru mine, am pretenții pentru populația județului. Nu am depus jurământul lui Hipocrate, am depus în schimb un jurământ la investirea în funcție pe care am de gând să îl respect cât timp sunt în viață. Acum este momentul să demonstrăm cu toții valorile morale, educația și curajul cu care suntem înzestrați!!! În special cei din linia I!”.

În Hunedoara, după ultimele date publicate de Instutul Național de Sănătate Publică (INSP), sunt confirmate 100 de cazuri de coronavirus, nicio persoană nu a fost declarată până în acest moment vindecată și sunt 2.477 de persoane în izolare, iar alte 228 sunt puse în carantină. De asemenea, județul are și 10 persoane decedate.

În acest județ, pare că medicii și ceilalți angajați din spitale nu s-au simțit pregătiți să lupte cu mâinile aproape goale cu valul de infecții care a venit peste ei. O parte s-au contaminat (5 medici, 9 asistenți medicali, o îngrijitoare și un angajat auxiliar, toți din Spitalul Județean de Urgență Deva), iar altă parte au intrat în concediu sau chiar au demisionat în bloc, cum este cazul secției ATI a spitalului din Orăștie, care a rămas și fără medic șef, și fără asistenți.

În acest moment, SJU Deva este în carantină, iar managerul a fost suspendat din funcție de către prefect.

Aradul este un alt județ vecin care înregistrează un număr mare de persoane infectate – 110, nicio persoană vindecată, 1.260 de persoane aflate în izolare și 202 în carantină. Și în acest județ au fost înregistrate 10 decese până în prezent.

Numărul mare de cazuri a adus și aici un cutremur în sistemul medical lipsit de măști, mănuși, costume de izolare și dezinfectanți: nu mai puțin de 40 de medici și asistente de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad au demisionat, iar alți 127 de angajați ai unității și-au luat concediu medical.

Tot aici sunt infectați deja cu coronavirus 9 medici, 5 asistenți medicali, o infirmieră și 9 angajați auxiliari, iar situația îl îngrijorează și pe ministrul Sănătății, Nelu Tătar, care a declarat că dacă nu se iau măsuri, focarul de infecție poate ajunge la nivelul Sucevei (unde sunt peste 700 de cazuri și 34 de morți):

„Este o transmitere locală, nu la nivelul Sucevei, dar dacă nu se iau măsuri poate ajunge la nivelul Sucevei. Avem o apropiere și de punctele de trecere de la Nădlac. Acolo avem un aflux important, în care cei care intră, la un moment dat, acuzând fenomene sunt duși la spitalul din Arad. Afluxul este mai mare, dar dacă este foarte bine controlat putem stăpâni și menține ritmul pe care îl avem acum”, a declarat ministrul.

Și Clujul înregistrează deja un număr mare de persoane infectate – 105. Aici 8 persoane au fost declarate vindecate și sunt 4.462 de oameni izolați, iar alți 251 sunt în carantină. De asemenea și acest județ a înregistrat 2 decedați.

Cadrele medicale din acest județ par hotărâte să rămână pe poziții, să se descurce cu echipamentul pe care îl au și să lupte pentru a salva viețile bolnavilor. Din personalul spitalelor, până în prezent au fost contaminați cu coronavirus 3 angajați auxiliari.

În Sibiu, numărul cazurilor de infecție înregistrate a ajuns la 22. În izolare sunt 2.590 de persoane, 359 în carantină, iar 3 oameni au murit.

Din punct de vedere medical, au fost probleme și la Spitalul Județean de Urgență Sibiu, unde un asistent infectat cu coronavirus și-a trimis în izolare 9 colegi de la secțua ATI, pentru că nu a anunțat că a intrat în contact cu o familie revenită din Germania. De asemenea, pentru un bolnav tratat la Nefrologie s-a primit rezultat pozitiv la COVID-19, după deces, iar medicul și asistentele care l-au tratat sunt și ei în izolare la domiciliu.

În Bihor numărul pacienților infectați este puțin mai mic – 39, dintre care doi au fost declarați vindecați, dar are 2.797 de persoane în izolare și 202 în carantină. Nu a fost înregistrat până în prezent niciun deces.

Aici epidemia a afectat Spitalul din Aleșd, unde 20 de cadre medicale sunt izolate la domiciliu după ce au tratat un pacient care avea simptome de pneumonie și nu a spus că a intrat în contact cu o rudă confirmată pozitiv cu coronavirus.

În județul Mureș sunt, până acum, 38 de pacienți infectați dintre care unul declarat vindecat. Mai sunt 3.820 de persoane în izolare, 262 în carantină și a fost înregistrat un deces.

Potrivit ultimei informări transmise de Grupul pentru Comunicare strategică, aici nu sunt cadre medicale infectate cu COVID-19, însă prefectul l-a suspendat din funcție pe managerul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, pe perioada stării de urgenţă, pentru că a tergiversat amenajarea spațiilor pentru bolnavii de coronavirus și nu a repartizat bine cadrele medicale.

Situația județului Vâlcea este oarecum asemănătoare cu cea înregistrală în Alba, deocamdată sunt doar 7 oameni infectați. Potrivit datelor oficiale, aici sunt 1.550 de persoane în izolare și 297 în carantină și nu s-a înregistrat niciun deces.

Tot la fel ca în Alba, sistemul medical de aici încă rezistă, oficial nu sunt angajați din spital infectați și, deocamdată, nici cadre medicale care să renunțe la lupta cu epidemia.

Conform celui mai recent bilanț, în România numărul persoanelor confirmate ca infectate cu noul coronavirus a ajuns joi, 2 aprilie 2020, la 2.738, iar cel al deceselor la 115. Pe teritoriul țării, în carantină instituționalizată sunt 15.407 de persoane și alte 114.699 de persoane sunt în izolare la domiciliu, sub monitorizare medicală, iar până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 28.483 teste pentru depistarea noului coronavirus.

