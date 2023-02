Coșmar într-o casă din Alba: Bărbat consumator de droguri și-a amenințat cu moartea, mama, bunica și mătușa. Preotul le-a salvat

”Vă iau capul la toate trei” sunt cuvintele descrise de o femeie din Ocna Mureș, mama unui bărbat care a avut puterea să ceară ajutor autorităților.

Femeia, sora acesteia și mama lor, au cerut un ordin de protecție pe numele bărbatului care le este fiu și nepot, după ce acesta le amenință cu moartea.

Mama bărbatului spune că acesta a început să consume droguri și alcool și când consumă le amenință cu moartea. Întâmplările din dimineața zilei de 15 februarie le-au făcut pe femei să ceară ajutorul autorităților. Acestea au scăpat cu ajutorul preotului din localitate care a sunat de urgență la 112.

În data de 22 februarie 2023, magistrații Judecătoriei Aiud au admis cererea familiei. De asemenea motivarea instanței a fost făcută publică pe portalul rejust.ro.

Potrivit motivării instanței, ”în dimineaţa zilei de 15.02.2023, în timp ce se aflau în bucătăria locuinţei comune agresorul, pe fondul consumului de alcool, a provocat scandal, ocazie cu care le-a adresat injurii şi ameninţări, după care a luat un cuţit de bucătărie şi i-a spus bunicii sale că i-l va introduce în inimă, după care a prins-o de mâna dreaptă şi a strâns-o, ameninţând-o, totodată, că o va ucide.

Ulterior, cele trei victime s-au refugiat într-o cameră alăturată bucătăriei, iar agresorul a mers după ele, a scos uşa din balamale şi le-a prins cu mâna de faţă pe mama sa şi pe mătuşa sa, ameninţându-le că le omoară.

Una dintre femei a reuşit să îl sune pe martorul (…) (preot în comună), pe care l-a rugat să anunţe organele de poliție, care imediat s-au deplasat la faţa locului”se arată în motivarea instanței.

Mărturia mamei: Fiul meu se droghează și consumă băuturi alcoolice

În motivarea instanței este scrisă și mărturia mamei, despre cum s-a schimbat fiul ei de când s-a întros dintr-o țară străină.

”De o anumită perioadă fiul meu se droghează şi consumă băuturi alcoolice, în mod frecvent. În data de 13.02.2023, acesta s-a întors din ###### unde a fost să îşi caute un loc de muncă, dar nu a găsit.

În timp ce mă aflam acasă împreună cu sora şi mama mea, acesta a venit şi a scos uşa unei încăperi din balamale, astfel încât noi să nu o mai putem închide. Acesta ne-a prins de faţă atât pe mine, cât şi pe sora şi pe mama mea şi ne privea într-un mod agresiv.

Precizez că mi-am dat seama din modul în care ochii îi arătau că se afla sub influenţa drogurilor.

Acesta ne-a prins de faţă de aproximativ două ori, spunându-se că nu ne face nimic, dar părea foarte nervos şi agitat. Precizez că acest comportament este generat de consumul de droguri.

În afară de mine, sora şi mama mea, nu mai locuieşte nimeni la adresaă. Acesta ne-a mai spus „vă iau capul la toate trei”. De asemenea, a luat un cuţit, l-a prins de lamă şi i s-a adresat mamei mele căreia i-a spus „ţi-l voi introduce în inimă!””, se arată în motivarea instanței.

Mătușa despre nepotul ei: i-am dat bani pentru băutură pentru că ne-a fost frică de el

”În data respectivă m-am întors de la magazinul din localitate, întrucât am fost la cumpărături. Am observat că acasă se afla şi pârâtul, care era la masă. Am observat că acesta nu era într-o stare liniştită şi mi-am dat seama că se afla sub influenţa alcoolului.

Precizez că după ce s-a întors din ###### ne-a cerut bani pentru a-şi cumpăra alcool, dar eu, sora şi mama mea am fost de acord şi i-am dat pentru că ne-a fost frică de el. Mi-a spus că sunt şmecheră şi că doresc să-l scot din casă.

De asemenea, spunea că dorim să lăsăm casa băiatului meu

Precizez că pârâtul l-a sunat pe fiul meu şi i s-a adresat spunându-i „vino şi apăr-o pe mama ta!”. Menţionez că pârâtul ne ia telefoanele, atât cele mobile, cât şi cel fix, de fiecare dată când consumă alcool sau se droghează, astfel încât să nu putem lua legătura cu poliţia.

În acele împrejurări eu am reușit să-l apelez pe martorul, pe care l-am rugat să sune repede la poliţie, pentru că ştiam că pârâtul, care plecase pentru scurt timp să îşi ia ţigări, se va întoarce şi ne va interzice accesul la telefoanele mobile.

Nu am fost de faţă la momentul la care mama mea a fost amenințată. Precizez că pârâtul m-a prins de faţă în data de 15.02.2023 spunând „nu vă fac nimic”, după care pleca, se reîntorcea şi făcea acelaşi lucru. Acesta ne-a impus să ţinem uşile deschise astfel încât să poată vedea tot ce facem”, a declarat femeia.

Bunica a spus că a fost terorizată și că îi cerea bani din pensie pentru alcool și droguri

”Sunt bunica pârâtului şi de-a lungul timpului am fost terorizată de către acesta, care îmi cerea bani din pensie să-şi cumpere alcool şi droguri. Când îl refuzam, acesta ne ameninţa că ne va da foc şi lovea cu diverse obiecte pereţii imobilului, uşile, respectiv geamurile.

În data de 15.02.2023, mi-a prins mâna dreaptă, mi-a răsucit-o şi mi-a creat o puternică stare de suferinţă fizică. De asemenea, a luat un cuţit şi mi-a spus „acesta, dacă îl arunc în tine, ţi-l înfig în inimă!”. De frică, am fugit acasă la o vecină, care locuieşte în apropiere şi am rămas acolo”, a declarat femeia.

Decizia instanței

În data de 22 februarie 2023, magistrații au emis pe numele bărbatului un ordin de protecție valabil pentru 6 luni. Mai exact timp de jumătate de an bărbatul nu va avea voie să se apropie de cele trei femei, de casa lor, sau la mai puțin de 100 de metri.

