Cristian Costea: PNL, partidul care dezvoltă județul Alba (PE)

Dragi alegători din județul Alba,

Mă numesc Costea Cristian Vasile și candidez pentru Senatul României din partea Partidului Național Liberal. Sunt primarul comunei Scărișoara și muncesc alături de consătenii mei din anul 2000.

În tot acest timp, am avut privilegiul de a lucra alături de oameni cu calități deosebite și am beneficiat de sprijinul lor constant. Împreună, am reușit să atragem și să investim peste 10 milioane de euro din fonduri europene și guvernamentale, aducând astfel dezvoltare și prosperitate comunității noastre.

De când mă știu am fost în slujba oamenilor și comunităților de pe valea Arieșului, atât în calitate de asistent medical și apoi ca primar. Aceste împrejurări mi-au permis să înțeleg profund nevoile și dorințele oamenilor și să lupt pentru a le îndeplini.

Experiența mea în domeniul administrației publice ca primar a fost îmbogățită prin studiile juridice pe care le-am absolvit, cât și prin funcția de vicepreședinte al organizației județene Alba a PNL în perioada 2008-2016, fapt care m-a ajutat să cunosc foarte bine problemele întregului județ Alba.

Orientarea de dreapta a locuitorilor județului Alba s-a confirmat de fiecare dată și, astăzi, putem vorbi despre județul nostru ca despre unul dintre cele mai dezvoltate din România.

Ca membru al Partidului Național Liberal, sunt convins că alegătorii vor opta pentru continuarea drumului nostru spre performanță, bazându-se pe aportul colegilor mei liberali la cele mai înalte instituții de decizie.

Așa cum succesul județului a beneficiat de aportul unui președinte liberal la Consiliu Județean, susțin cu toată convingerea candidatura din partea PNL a domnului Nicolae Ciucă la președinția României. Cu o majoritate în Parlament, vom asigura țării noastre prosperitate economică și stabilitate politică atât de necesare în aceste momente, dar și pentru viitor.

Voi fi o voce puternică în Parlamentul României și mă oblig să reprezint cu cinste interesele județului nostru și ale României. Sunt un om caracterizat prin valorile neprețuite ale familiei, ale respectului pentru oameni și dragostei de țară.

Îmi doresc să continui să lucrez pentru voi și cu voi, aducând în Senatul României vocea și interesele noastre comune. Vocea moților trebuie să se audă puternic în Parlamentul României!

Nu mă îndoiesc că veți alege întotdeauna oameni care pot face bine județului Alba și României.

Vă mulțumesc pentru încredere și sprijin!

Cu respect și devotament,

Costea Cristian Vasile

Candidat PNL Alba pentru Senatul României

