Crosul Europei: ediția a IX-a a început în 12 școli din Regiunea Centru. Cum se fac înscrieri la crosul individual

Cetățenii sunt invitați să se bucure de sănătate și să dea un exemplu prietenilor lor, la a IX-a ediție a Crosului Europei. Competiția include crosul individual și concursul clasic de alergare, în noiembrie.

Sub sloganul Super EroU, EUROPE DIRECT Regiunea Centru, alături de structura gazdă – Agenția pentru Dezvoltare Regională CENTRU – a pornit la drum în școlile din Regiunea Centru și provoacă elevii din Regiune să alerge la cea de-a IX-a ediție a Crosului Europei.

”Super eroii” din școli vor participa la această activitate sportivă de masă ce contribuie la sănătatea fizică și psihică a fiecăruia, pentru a sublinia importanța mișcării fizice în detrimentul utilizării mașinii și pentru protecția mediului înconjurător.

Alături de elevi, cetățenii din cele șase județe ale Regiunii Centru sunt invitați să participe individual la cros, prin înscriere online, susținând același mesaj: sănătate prin mișcare în aer liber.

Este Anul European al Competențelor, iar eforturile tuturor pentru un mediu mai curat vor fi susținute prin această activitate, care recompensează elevii participanți din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, cărora li se vor alătura cetățenii care doresc să se înscrie online.

Eveniment popular în special în rândul tinerilor

”Crosul Europei este un eveniment axat pe sublinierea Pactului Verde European, care are succes la public, în special în rândul tinerilor, dar nu numai. Din 2021, am devenit tot mai prezenți în mijlocul tinerilor, la școli și în multe orașe, iar astfel am crescut numărul celor care află de programele Uniunii Europene și acțiunile sale.

Cei care se implică în aceste mini-crosuri pleacă acasă mai multe cu informații și materiale europene. Pornind de la tema principală a activității ce se concentrează pe prioritatea europeană – Pactul Verde European – pentru protejarea mediului înconjurător, activitățile propuse de echipa Europe Direct transmit fiecărui cetățean mesajul că împreună susține acțiunile pentru un mediu mai curat.

Fie în cadrul unităților școlare care s-au modernizat în ultimii ani cu fonduri europene, fie în rândul unităților de învățământ care nu au atras încă fonduri europene, încercăm să ajungem la cât mai mulți tineri care află astfel că Uniunea Europeană îi implică în activitățile sale, că fiecare poate contribui și poate beneficia de drepturi de cetățeni europeni.

Sperăm ca și individual să se implice cât mai mulți cetățeni în activitățile de protecție a mediului. Noi deja finanțăm și autoritățile publice locale pentru a face mai mult pentru mediu și, prin această activitate încercăm mereu să răspundem tuturor celor care ne solicită sprijinul sau care vor să organizeze activați în parteneriat cu noi”, a declarat Simion Crețu, Director General ADR Centru.

Încurajarea unui stil de viață sănătos

Echipa EUROPE DIRECT Regiunea Centru a pregătit materiale pentru mai mult de 1200 de persoane, elevii de la școli și licee, precum și pentru cetățenii din Regiunea Centru care vor participa individual.

Aceștia din urmă se pot fizic sau online la evenimentul CROSUL EUROPEI 2023, ajuns la ediția a IX-a, ce are drept scop încurajarea practicării unui stil de viață sănătos, a implicării în comunitate pentru protejarea mediului și, nu în ultimul rând, pentru a susține prioritatea europeană ”Pactul Verde European”.

Singuri sau alături de prieteni, în parcuri, zone verzi sau în spații amenajate, cetățenii sunt invitați să se bucure de sănătate și să dea un exemplu prietenilor lor.

Pentru componenta clasică a Crosului echipa EUROPE DIRECT a dat startul la peste 500 de elevi ai școlilor și liceelor din Codlea, Ghimbav, Întorsura Buzăului, Sfântu Gheorghe, Cristuru Secuiesc, Vlăhița.

Se pregătesc să pornească în cursă, în luna noiembrie, elevii liceelor din Ocna Mureș, Aiud, Târnăveni, Iernut, Cisnădie, Miercurea Sibiului.

Înscrieri la crosul individual

Cei care doresc să participe la Crosul Individual (prin înscriere online) vor completa formularul, AICI

Ulterior, fiecare participant individual trebuie să-și descarce o aplicație de fitness, iar după ce au realizat target-ul sportiv, să transmită înregistrarea activității către EUROPE DIRECT Regiunea Centru.

Pentru informații privind protecția datelor personale puteți consulta: http://www.adrcentru.ro/politica-confidentialitate-date/.

Regulamentul Crosului Europei 2023 trebuie să fie cunoscut de toți cei ce doresc să participe, pentru a cunoaște, a-și asuma și respecta termenii și condițiile de participare.

El poate fi consultat pe site-ul https://europedirect-adrcentru.ro/incepe-editia-a-ix-a-a-crosului-europei-in-regiunea-centru/

