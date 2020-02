Cum s-a ales secretarul de stat Alin Ignat cu dosar penal. Și-a dus mașina la service și a primit alta, cu numere expirate

Alin Ignat, secretar de stat în Ministerul Muncii, a explicat, într-o postare pe Facebook, împrejurările în care a fost oprit, sâmbătă, lângă Blaj, aflat la volanul unei mașini înmatriculate pe firmă, ce avea numerele expirate. Poliția i-a deschis dosar penal.

Ignat spune că predase mașina lui la o renumită reprezentanță auto din Alba Iulia, pentru service, și primise un autoturism la schimb, să o conducă între timp.

”Azi, 1.02.2020, în cursul dimineții, am avut programare pentru service la o reprezentanță auto de prestigiu din Alba Iulia. Am predat mașina programată, primind în schimb, din partea firmei respective, un autoturism pe care să îl folosesc până la finalizarea service-ului la mașina predată. Pentru acest autoturism înlocuitor am încheiat un proces verbal de predare-primire.

La scurt timp, circulând spre municipiul Blaj, am fost oprit de un echipaj de poliție care mi-a solicitat documentele mașinii. La prezentarea acestora, agenții au constatat că autorizația de circulație provizorie a autoturismului era expirată de mai bine de o săptămână. Nu am avut nicio clipă cunoștință de acest fapt, am preluat mașina de bună-credință, mai ales că reprezentanța auto respectivă este, repet, una de prestigiu în Alba Iulia. Agenții nu mi-au comunicat să am vreo calitate în cadrul cercetării pe care o desfășoară, contrar unor informații apărute ulterior în spațiul public.

Ceea ce pot să-mi reproșez este că nu am verificat situația autoturismului respectiv, care se prezuma a fi în toți parametrii legali pentru a fi folosit. Cred că în mod similar ar prezuma oricare alt client aflat în situația mea. Dar, se pare că în România de astăzi buna-credință nu e suficientă, suntem condamnați să fim circumspecți și lipsiți de încredere la tot pasul. În perioada următoare, voi acționa în instanță societatea comercială care m-a pus în această situație”, a scris Alin Ignat, pe Facebook.

Reamintim că Alin Ignat a fost oprit de Poliție pe DN14B, lângă Blaj, în jurul orei 11.00, iar agenții au constatat că mașina pe care o conducea avea numere de înmatriculare expirate din 22 ianuarie.

