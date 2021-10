Cum va începe școala din 8 noiembrie. Ce spune ministrul Educației

Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, a trimis un drept la replică referitor la cel mai recent comunicat al senatorului Călin Matieș.

”Senatorul melcilor cu origine controlată

Îl asigur pe domnul senator Călin Matieș că la tribunal va trebui să lase spectacolul deoparte și să dovedească adevărul și relevanța susținerilor sale!

Am asistat, de foarte multe ori impasibil, la toate atacurile la care am fost supus în ultima perioadă, atât din partea unei părți a presei, cât și din partea adversarilor politici. Până la urmă face parte din viața publică pe care mi-am asumat-o, de mai bine de 20 de ani, de când am ales să intru în politică, având convingerea că se poate și altfel, că putem face viața tuturor mai bună și că putem crea cu toții o clasă politică responsabilă, decentă și onestă.

Consider însă că atunci când se trece peste limita bunului simț și a decenței, trebuie să reacționez ferm, în instanțele de judecată.

Atacurile unora, ușor surescitați de miasmele puterii, care își permit cu grobianism și infatuare să îmi atace familia, nu le voi putea accepta! Și voi reacționa în consecință.

Nu voi coborî ștacheta bunului simț, așa cum o fac unii dintre cei ajunși accidental pe băncile Parlamentului României, dar nici nu voi sta impasibil să văd cum valori precum familia și copiii sunt călcate în picioare de dragul de a te face cât mai vizibil, în speranța că peste 2-3 ani vei mai prinde încă un mandat.

Luarea de poziție a domnului senator nu este decât un derapaj brutal și lipsit de orice suport faptic. Ea nu aduce nici un folos cetățenilor urbei, dar reușește cu succes să încalce dreptul la demnitate și la propria imagine al mai multor persoane și instituții.

Este evident că, sub umbrela dreptului la libera exprimare, nu este permisă deversarea de insinuări injurioase, speculații și amenințări găunoase, cu exercitarea deviată a demnității senatoriale.

Fără a-i da neapărat explicații viitorului fost senator, vreau să îi aduc la cunoștința lui și celor ale căror interese probabil că le apără (după o vizită recentă la una dintre bazele de tratament promovate pe propria sa pagină de Facebook) faptul că societatea la care a făcut referire – Bioterapia – funcționează încă din 2012.

Mai mult, anual se depune o listă cu personalul ÎNCADRAT ÎN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ, dar și cu ECHIPAMENTELE din dotare.

În baza acestora, clinica primește un punctaj. În ultimii 4 ani a avut cel mai mare punctaj din Alba Iulia. Clinica la care s-a făcut referire are 32 persoane încadrate cu CIM și 1 persoană cu contract de colaborare (care nu e decontat de CAS). Iar pacienții vin cu bilet de trimitere și decontul se face pe baza cardului de sănătate, în timp real, în fiecare zi de tratament. Adică este imposibil să se facă decontări fictive sau ilegale!

De fapt, până la acest articol denigrator nici nu știam cum se numesc firmele de recuperare și tratament medical ale nepotului și cumnatei mele, singura legătura fiind faptul că-mi fac o dată pe an, timp de 10 zile o recuperare la genunchi! În schimb, mii de albaiulieni și nu numai s-au tratat în ele de aproape 10 ani!

Este trist și regretabil faptul că un senator al României se lansează în astfel de atacuri josnice, fără nicio rațiune, fără a se gândi la urmări, la familiile implicate ori la munca enormă care stă în spatele fiecărui inițiative antreprenoriale.

Nu știam că în România de astăzi toți membrii unei familii trebuie să renunțe la demnitate, la dreptul la propria imagine, la viața privată sau la job-uri, în momentul în care unul dintre ei ajunge într-o funcție publică. Nici nu știam că este o crimă să lucrezi 10-12 ore/zi în propriul tău business, asigurând salarii unor angajați care, între timp, îți devin ca a doua familie.

Este trist și regretabil că, după 30 de ani de la căderea comunismului, regăsești printre membrii noi ai clasei politice aceeași mentalitate comunistă, dusă la extrem! Pe același tipar, știu cel puțin o brutărie, o sală de nunți și un azil de bătrâni, care ar fi trebuit închise încă din luna decembrie a anului trecut.

În consecință, voi acționa în Instanță pe autorul acestei ieșiri, pentru a-i oferi prilejul să își dovedească afirmațiile denigratoare. Doar așa vom putem să câștigăm lupta cu impostura, mediocritatea și amatorismul din clasa politică românească, care au făcut o pasiune din vânturarea de vorbe goale în scop de autopromovare!

Dar, întrucât domnul senator nu va putea să dovedească nici adevărul spuselor sale și nici că ar fi avut vreun interes legitim în demersul său, voi solicita tragerea la răspundere a autorului lor, solicitând prezentarea de scuze publice și repararea prejudiciilor care mi-au fost aduse prin acel text lipsit de substanțăși de eleganță. Probabil același lucru îl vor face și societățile comerciale cărora li s-au adus prejudicii de imagine!

Conștiința mea e curată și o să duc crucea până la capăt pentru orașul meu drag! Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

Gabriel Pleșa