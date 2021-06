Cum vă puteţi proteja sănătatea pe timp de CANICULĂ. Recomandări practice pentru a face față arșiței și ultravioletelor

Ne despart câteva zile de alegerile locale parţiale pentru Primăria Comunei Meteş. Vă îndemn să veniţi la vot, indiferent de simpatiile politice şi să alegeţi care vreţi să vă reprezinte până în anul 2024.

Votul dumneavoastră nu trebui să fie irosit. Vă rog să cântăriţi bine decizia pe care o veţi lua, pentru că de aceasta depinde viitorul tuturor.

În ceea ce mă priveşte, am ales să continui ceea ce s-a făcut bine la Primăria comunei Meteş, începând cu anul 2016. O altă viziune, un alt mod de lucru, o altă relaţie cu cetăţenii, pe care aţi resimţit-o şi dumneavoastră.

În loc de ameninţări şi o instituţie închisă, avem acum un dialog civilizat şi cu rezultate. Am sprijinit copiii prin burse şi tabere, cu toate că am fost reclamaţi pentru aceasta, ne-am implicat în cazurile sociale şi am acordat ajutoare. Avem drumuri mai bune, avem străzi asfaltate, cu rigole, cu trotuare. În loc de amenzi date cetăţenilor care au încercat să îşi rezolve singuri accesul la gospodării, avem o sistematizare eficientă, avem poduri reconstruite. Am introdus apa în satele noastre, lucrăm în prezent la reţeaua de distribuţie a gazului metan.

Administraţia liberală a comunei Meteş a fost şi va rămâne una de succes. Nu voi accepta niciodată propunerile de a fi în umbra altui partid ori a candidaţilor săi, de a sprijini oameni care şi-au urmărit interesul personal în defavoarea bunăstării comunităţii.

Pe 27 iunie 2021, ştiţi ce să alegeţi. Nu aveţi nevoie de experimente, de încercat norocul, de oameni care văd în Primărie doar un loc de muncă, aveţi şi avem nevoie de rezultate, de implicare, de profesionalism, de progres.

Sunt Daniel Sânzâiană, mă cunoaşteţi ca om, ca vecin, ca prieten, ca viceprimar. Sunt membru al Partidului Naţional Liberal şi am demonstrat că ştiu ce înseamnă munca în administraţia publică.

Mă regăsiţi pe poziţia a treia în buletinul de vot, alături de sigla partidului care are o majoritate covârşitoare de primari în judeţul Alba, preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Alba, prefectul judeţului şi prim-ministrul României. Fac parte din echipa Partidului Naţional Liberal şi am puterea de a merge mai departe, pentru comuna Meteş!

Rămân primarul dumneavoastră,

Daniel Sânzâiană

Susțin necondiționat pe OMUL Daniel Sânzâiană, singurul candidat care are sprijinul meu, îmi este prieten și merită să conducă în continuare Primăria comunei Meteş. Cunosc problemele cu care se confruntă comuna, am identificat o parte din soluţiile la acestea şi colaborând instituțional le vom rezolva, pentru a ridica nivelul de trai și binele locuitorilor din satele componente. Pe lângă relaţia foarte bună pe care o avem, Daniel se poate bizui pe propria sa experienţă în mandatele de viceprimar, dar şi pe primarii noștri colegi din zonă.

Votați Daniel Sânzâiană!

Ion Dumitrel, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

Comandat de Partidul Naţional Liberal Alba, realizat de Tomax Web SRL, distribuit de Independent SRL, cod unic mandatar financiar coordonator 51210004.