De astăzi: Românii care vor să intre în Serbia trebuie să prezinte test PCR negativ

Starea de alertă este prelungită în România cu încă 30 de zile, începând cu 16 august până în 15 septembrie, adică după începutul noului an școlar.

Anul școlar începe pe 1 septembrie, dar cursurile pentru elevi încep pe 14 septembrie. Ambele momente vor fi în interiorul stării de alertă. În perioada 31 august-13 septembrie se analizează decizia privind scenariile aplicate pentru deschiderea școlilor, scrie edupedu.ro.

Structura anului școlar 2020-2021:

Noul an școlar începe în 14 septembrie 2020 şi se încheie pe 18 iunie 2021, are 34 de săptămâni şi 167 de zile. Este împărţit în două semestre şi patru vacanţe pentru toţi elevii, plus o vacanţă pentru elevii din ciclul primar şi copiii de la grădiniţă, Este dintre cei mai scurți ani școlari din ultima perioadă.

Semestrul I: 14 septembrie 2020 – 29 ianuarie 2021 (17 săptămâni)

Cursuri: luni, 14 septembrie 2020 – marți, 22 decembrie 2020

Vacanță pentru grădinițe și clasele pregătitoare – a IV-a: 26 octombrie – 1 noiembrie 2020

Vacanța de iarnă: miercuri, 23 decembrie 2020 – duminică, 10 ianuarie 2020

Cursuri: luni, 11 ianuarie 2021 – vineri, 29 ianuarie 2021

Vacanţa intersemestrială: sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – duminică, 7 februarie 2021

Semestrul al II-lea: 8 februarie 2021 – 18 iunie 2021 (17 săptămâni)

Cursuri: luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021

Vacanţa de primăvară 1: vineri, 2 aprilie 2021 – duminică, 11 aprilie 2021

Paștele Catolic va fi în 2021 pe data 4 aprilie

Cursuri: luni, 12 aprilie 2021 – Joi, 29 aprilie 2021

Vacanță de primăvară 2: vineri, 30 aprilie 2021 – duminică, 9 mai 2021

Paștele Ortodox va fi în 2021 pe data 2 mai

Cursuri: luni, 10 mai 2021 – vineri, 18 iunie 2021

Vacanţa de vară: sâmbătă, 19 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului şcolar 2021 – 2022.