Discuție bărbătească după scandalul de rasism din Liga Campionilor: Colțescu a fost sunat de Demba. Ce au vorbit cei doi

Atacantul senegalez Demba Ba (35 de ani) și arbitrul Sebastian Colțescu s-au împăcat bărbătește după scandalul cu tentă rasistă iscat în timpul meciului PSG – Bașakșehir.

Cei doi au discutat la telefon, după intervenția lui Ousmane N’Doye. Ousmane N’Doye, fost coleg cu Demba Ba la naționala statului Senegal, a mediat conflictul cu Sebastian Colțescu. Mijlocașul trecut și pe la Dinamo a făcut rost de numărul arbitrului și i l-a oferit atacantului de la Bașaksehir, potrivit GSP.

„Am aflat numărul lui Colțescu, i-am spus că sunt alături de el. Știu că nu e rasist deloc. A fost o neînțelegere. A vrut să arate spre bancă. Am vorbit cu Demba Ba. E prietenul meu foarte bun. Eu i-am dat pasa lui Demba Ba că să dea primul gol la națională. I-am explicat și el a înțeles foarte bine.

I-am dat numărul lui Sebi și i-am zis să-l sune, să vorbească. Fără televizor, fără nimic. Din partea mea, era frumos sa fac asta și am făcut-o. Demba e senegalez, la fel ca mine. Au vorbit, s-au înțeles foarte bine. Amândoi m-au sunat înapoi și mi-au zis că sunt foarte fericiți. Demba mi-a zis ca Sebi e un om foarte bun, la fel si Colțescu despre Demba”, a declarat Ousmane N’Doye, pentru Pro TV.

Trebuie să-mi dați un premiu cu mămăligă! Sunt mai obosit ca voi! Am fost sunat de jurnaliști de peste tot. Eu nu am văzut niciodată rasism în România. Lumea a fost șocată când a aflat ce am zis de România. E țara mea!

I-am explicat și lui Demba Ba. El a spus ca nu a auzit nimic urât de la Colțescu, dar crede ca nu trebuia folosit cuvântul „negru” în stadion. El nu a zis ca e rasism. A spus că nu poți sa folosești cuvântul asta pe stadion. Și Sebi a înțeles lucrul ăsta

– Ousmane N’Doye