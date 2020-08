Documentar BBC: Oamenii cu imunitate ascunsă anti-COVID. Cum funcționează celulele T și de ce unii pacienți sunt asimptomatici

Unde au ajuns cercetările legate de COVI-19? De ce unii pacienți sunt asimptomatici iar alții își pierd imunitatea chiar dacă au trecut prin boală? Cum funcționează organismul de apărare împotriva coronavirusului? Care este rolul anticorpilor și al celulelor T și de ce suntem mai vulnerabili la acest virus odată cu înaintarea în vârstă, sunt doar câteva întrebări ridicate într-un documentar BBC extrem de interesant, tradus și preluat de Alba24.

Jurnaliștii de la BBC au încercat să afle informații la zi direct de la oamenii de știință implicați în cercetare, iar concluziile sunt foarte interesante.

Articol adaptat după documentarul realizat de BBC The people with hidden immunity against Covid-19:

Indiciile existau de ceva vreme. În primul rând, oamenii de știință au descoperit pacienți care s-au recuperat de la infecția cu Covid-19, dar în mod misterios nu aveau anticorpi împotriva acesteia. În continuare, s-a arătat că acesta ar putea fi cazul unui număr semnificativ de oameni. Apoi a constatat că mulți dintre cei care dezvoltă anticorpi par să-i piardă din nou după doar câteva luni.

Pe scurt, deși anticorpii s-au dovedit de neprețuit pentru urmărirea răspândirii pandemiei, s-ar putea să nu aibă rolul principal în imunitate, așa cum s-a considerat. Dacă urmează să dobândim protecție pe termen lung, pare din ce în ce mai clar că aceasta vine din altă parte.

Dar, în timp ce lumea a fost preocupată de anticorpi, cercetătorii au început să conștientizeze că ar putea exista o altă formă de imunitate – una care, în unele cazuri, a pândit nedetectată în corp de ani de zile.

Un tip enigmatic de celule albe din sânge câștigă vizibilitate. Acestea pot dovedi un rol crucial în lupta împotriva Covid-19: este vorba despre celulele T.

Celulele T și memoria pe termen lung a sistemului imunitar

Celulele T sunt un fel de celule imune, al căror scop principal este identificarea și uciderea agenților patogeni invadatori sau a celulelor infectate.

Face acest lucru folosind proteine ​​de pe suprafața sa, care se pot lega la proteine ​​de pe suprafața acestor impostori. Fiecare celulă T este foarte specifică – există trilioane de versiuni posibile ale acestor proteine ​​de suprafață, care pot recunoaște fiecare o țintă diferită.

Deoarece celulele T se pot agăța în sânge ani de zile după o infecție, ele contribuie, de asemenea, la „memoria pe termen lung” a sistemului imunitar și îi permit să monteze un răspuns mai rapid și mai eficient atunci când este expus unui bătrân dușman.

Mai multe studii au arătat că persoanele infectate cu Covid-19 tind să aibă celule T care pot viza virusul, indiferent dacă au prezentat simptome. Până acum, totul e normal. Dar, de asemenea, oamenii de știință au descoperit recent că unele persoane pot testa negativ anticorpii împotriva Covid-19 și pozitiv pentru celulele T care pot identifica virusul.

Acest lucru a dus la suspiciuni că un anumit nivel de imunitate împotriva bolii ar putea fi de două ori mai frecvent decât s-a crezut anterior.

Cel mai bizar dintre toate, când cercetătorii au testat probe de sânge prelevate cu ani înainte de începerea pandemiei, au descoperit celule T care au fost special adaptate pentru a detecta proteinele de pe suprafața Covid-19.

ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.