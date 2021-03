DOCUMENTE Starea de ALERTĂ, prelungită. Noi restricții propuse de CNSU: Interdicția de a ieși din casă va fi prelungită cu o oră

” Deputatul USR PLUS de Alba, Beniamin Todosiu, a susținut, miercuri, în Parlamentul României, o declarație politică privind apariția unor informații despre vaccinare în centre paralele, care nu se regăsesc pe platforma guvernamentală, iar aici statisticile arată următoarele lucruri: în București, 56% dintre persoanele vaccinate au primit vaccinul în aceste centre paralele, în Bacău 34%, în Ilfov 33%, în Cluj 30%, iar în Brașov 21%. Parlamentarul a solicitat public transparența informațiilor privind campania de vaccinare și premierului, Florin Cîțu, să verifice modul în care se derulează campania de vaccinare și modul în care s-au înființat și funcționează centrele paralele de vaccinare. „În final, raportul trebuie prezentat public, iar Guvernul are o obligație legală și morală față de români să transparentizeze și să clarifice acest subiect” a declarat deputatul USR PLUS, Beniamin Todosiu.

Vă prezentăm declarația politică a deputatului USR PLUS Beniamin Todosiu:

„România este în pragul unui scandal inutil, care poate afecta întreaga campanie națională de vaccinare împotriva COVID-19. Corpul de Control al Premierului României declanșează o verificare la Ministerul Sănătății, după ce în prealabil coordonatorul campaniei naționale de vaccinare s-a plâns că, în spațiu public, au apărut informații despre vaccinare fără ca acestea să fie „prevalidate”.

Prevalidare, dragi colegi, un termen pe care eu nu l-am găsit în legislația românească post-decembristă. Poate ar trebui să căutăm în normele dinainte de 1989, când cenzura se regăsea în orice formă de exprimare și de informare a cetățenilor. Nu am trăit în vremurile dinainte de 1989 pentru că sunt prea tânăr, însă știu că nu îmi doresc ca în România europeană să existe nici măcar o suspiciune privind transparența și corecta informare a cetățenilor.

Și iată cum, dragi colegi, România, care se regăsește în topul mondial al țărilor campioane la vaccinare, e pe punctul să își dea cu stângul în dreptul, în cel mai pur stil balcanic.

Situația este însă extrem de gravă, pentru că teama aceasta patologică ca românii să nu aibă acces la multe informații poate afecta grav campania de vaccinare. Riscul este ca românii să își piardă încrederea în autoritățile care gestionează pandemia și, pe acest fond, să crească tot mai mult manifestările extreme anti-vaccin, anti-mască și împotriva măsurilor de combatere a răspândirii virusului SARS-COV-2.

Revenind la conflictul dintre instituții, privind transparentizarea datelor despre campania de vaccinare, acesta a pornit de la un gest normal și corect al ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu. Colegul meu din USR-PLUS a prezentat public, așa cum ar fi trebuit să se întâmple de mult, datele statistice privind vaccinarea. Date simple, statistice și fără interpretări.

Presa a constatat apoi faptul că, pe lângă centrele oficiale de vaccinare anti-Covid, accesibile în platforma națională și pe care se pot programa românii simpli, mai există încă de patru ori mai multe centre care nu apar pe platformă. Sunt centre de vaccinare în spitale, instituții militare sau instituții ale Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit informațiilor apărute în presă, în București, spre exemplu, o persoană cu o boală cronică sau în vârstă de peste 65 de ani poate să se programeze în 11 centre, deși la nivelul capitalei ar funcționa un total de 48.

Din aceleași tabele statistice aflăm că în București, 56% dintre persoanele vaccinate au primit vaccinul în aceste centre paralele, în Bacău 34%, în Ilfov 33%, în Cluj 30%, iar în Brașov 21%.

După statul paralel, inventat de Liviu Dragnea și PSD, asistăm la un nou fenomen: vaccinarea paralelă.

Dragi colegi, situația este gravă și cred că ne aflăm în fața unui abuz de putere al unor oficiali ai statului, un abuz care încalcă drepturile fundamentale ale românilor.

De la tribuna Parlamentului României, cer egalitate pentru toți românii în contextul pandemiei. Solicit garantarea accesului egal și neîngrădit al tuturor cetățenilor la serviciile de sănătate, respectiv la vaccinarea împotriva COVID-19. Nu putem accepta să avem cetățeni speciali, care sar rândul la vaccinare și sunt imunizați în centre paralele. Nu putem accepta cenzurarea informațiilor publice privind campania de vaccinare. Mă solidarizez astfel cu demersul ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, și îl susțin pentru transparentizarea campaniei de vaccinare, dar și a modului în care decurge lupta cu pandemia în România.

În acest context, solicit public premierului Florin Cîțu să declanșeze, prin corpul de control, o verificare a modului în care se derulează campania de vaccinare și a modului în care s-au înființat și funcționează centrele paralele de vaccinare. În final, raportul trebuie prezentat public, iar Guvernul are o obligație legală și morală față de români să transparentizeze și să clarifice acest subiect.”

Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate!”, a declarat Beniamin Todosiu, deputat USR PLUS de Alba.