Comunicat Corneliu Mureșan, PSD Alba: Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea municipiului Aiud

Municipiul Aiud are, datorită poziționării și resursei umane, un potențial foarte mare de dezvoltare. Împreună cu primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, am avut o întâlnire constructivă cu mai mulți reprezentanți ai Ministerului Transporturilor în cadrul căreia am pus accent pe îmbunătățirea infrastructurii, respectiv optimizarea conexiunilor cu autostrada și calea ferată din proximitate, în beneficiul mediului privat, dar și pentru îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Un alt aspect discutat a fost identificarea unor alternative pentru traficul greu, care afectează anumite străzi din municipiu.

Dezvoltarea infrastructurii și optimizarea conexiunilor, care se pot realiza cu sprijin guvernamental, sunt necesare și pentru atragerea unor noi investitori. Administrația locală are planuri ambițioase de a dezvolta o nouă zonă industrială, care să fie conectată cu zona industrială existentă, astfel încât să ofere un spațiu generos și atractiv pentru companii.

La întâlnirea cu reprezentanții guvernamentali am prezentat, alături de primarul social-democrat, atuurile Aiudului, între care: disponibilitatea terenului; resursa umană și cultura legată de industrie formată de generațiile care au lucrat în domeniu; deschiderea administrației locale de a colabora cu investitorii și de a crea un climat favorabil; capacitatea de formare profesională datorită unităților de învățământ existente; apropierea de Cluj-Napoca – un important centru de dezvoltare economică.

Toate aceste elemente oferă municipiului Aiud o bază solidă pentru a atrage noi investiții și pentru a promova creșterea economică. Prioritatea noastră pentru Aiud e dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă pentru ca locuitorii să beneficieze de un nivel de trai mai ridicat.

Corneliu Mureșan,

Președinte PSD Alba

