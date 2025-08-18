Cine răspunde pentru descrierile produselor de pe platformele online de marketplace. Decizia care schimbă regulile jocului

Mii de comercianți își vând produsele prin intermediul platformelor online de tip markeplace cum ar fi eMAG sau Altex, iar responsabilitatatea pentru descrierea și afișarea datelor produsele vândute pe aceste platforme nu era clară.

Cine trebuie să se asigure că aceste date sunt afișate corect – comerciantul sau marketplace-ul care îi găzduiește produsele? O hotărâre definitivă a instanței a stabilit că marketplace-urile sunt doar intermediari și nu au resposabilitate pentru lipsa datelor din descrierile produselor.

Decizia care mută responsabilitatea de pe umerii marilor platforme online

O decizie definitivă a Tribunalului București a stabilit că platformele online sunt doar intermediari. Astfel, eMAG, Altex sau alte marketplace-uri nu sunt obligate să garanteze că fiecare comerciant are toate actele la zi.

Răspunderea revine exclusiv vânzătorilor, care trebuie să afișeze și să actualizeze constant informațiile cerute de ANPC.

Dacă regulile nu sunt respectate, ANPC poate cere delistarea vânzătorului de pe platformă, dar marketplace-ul nu este sancționat.

Prevederile unui ordin ANPC: Obligații clare pentru comercianți

Ordinul ANPC nr. 225, emis la 25 aprilie 2023 și publicat în Monitorul Oficial nr. 1110 din 11 decembrie 2023, impunea operatorilor economici care desfășoară activități în mediul online să afișeze, în mod clar și accesibil, următoarele informații: denumirea juridică, codul unic de înregistrare, numărul din registrul persoanelor juridice (inclusiv obiectul de activitate), adresa sediului sau a punctului de lucru, precum și seria și numărul tuturor autorizațiilor, certificatelor, licențelor și avizelor necesare, inclusiv emitentul acestora

Momentul afișării – prioritar și vizibil : Informațiile trebuie plasate „în câmpul vizual al consumatorului”, la primul contact cu prezentarea operatorului și înainte de plasarea comenzii, fiind expuse într-un mod ușor de identificat, fără a fi ascunse de alte elemente vizuale

: Informațiile trebuie plasate „în câmpul vizual al consumatorului”, la primul contact cu prezentarea operatorului și înainte de plasarea comenzii, fiind expuse într-un mod ușor de identificat, fără a fi ascunse de alte elemente vizuale Sancțiune prevăzută – delistare : În caz de refuz al afișării acestor informații, singura sancțiune prevăzută de Ordin este delistarea comerciantului de pe pagina de vânzări, la solicitarea ANPC.

: În caz de refuz al afișării acestor informații, singura sancțiune prevăzută de Ordin este delistarea comerciantului de pe pagina de vânzări, la solicitarea ANPC. Ghid de implementare: ANPC a emis chiar și un ghid explicativ (îndrumar) care detaliază modalități practice de afișare — de exemplu, un buton dedicat în pagina principală („Despre noi”) unde să apară toate datele necesare, incluzând data și valabilitatea autorizațiilor, sediile relevante (inclusiv depozite sau puncte de lucru)

Ce înseamnă decizia instanței pentru cumpărători

Prin noua decizie din instanță marketplace-ul nu mai garantează tot: faptul că un produs e listat pe eMAG nu înseamnă că firma din spatele lui și-a afișat toate licențele corect.

Tu trebuie să verifici cine e vânzătorul real: pe pagina produsului găsești numele firmei, adresa și codul fiscal.

Dacă datele lipsesc, poți reclama la ANPC, iar comerciantul riscă să fie scos de pe platformă.

Ce urmează pe piața online

Specialiștii se așteaptă ca ANPC să înceapă controale tematice și să compare datele afișate pe site-uri cu cele din Registrul Comerțului.

Pentru micii comercianți, regulile aduc o povară birocratică suplimentară, dar pentru consumatori, efectul real va fi limitat: deși informațiile vor fi disponibile, ele nu sunt întotdeauna ușor de înțeles.

