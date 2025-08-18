Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă: Luni se afișează rezultatele înainte de contestații

Rezultatele examenului național de Bacalaureat, sesiunea de toamnă, vor fi afișate luni, 18 august. Acestea sunt cele înainte de contestații.

Ministerul Educației va publica luni, până în ora 12:00, rezultatele inițiale ale Bacalaureatului, sesiunea de toamnă. Notele vor fi disponibile pe site-ul dedicat, bacalaureat.edu.ro, dar și fizic, la fiecare centru de examinare.

Fiecare candidat a primit un cod alfanumeric în cadrul primei probe de examen, în baza căruia își poate consulta notele în momentul în care acestea vor fi publicate, scrie Mediafax.ro.

Contestații la Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă

La fel ca în cazul sesiunii de vară, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor, pentru a decide dacă vor să conteste sau nu nota obținută.

Contestațiile pot fi depuse luni, în intervalul 14:00-18:00, dar și marți și miercuri, atât în format fizic, cât și electronic.

Când vor fi afișate rezultatele finale

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate în data de 26 august.

Un candidat este considerat că a promovat examenul de Bacalaureat dacă la fiecare probă a obținut cel puțin nota 5, iar media probelor este cel puțin 6.

