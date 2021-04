Două autorități medicale din SUA recomandă suspendarea vacinării cu Johnson&Johnson. Care sunt îngrijorările

Două autorități medicale din SUA au recomandat marți, într-o declarație comună, suspendarea vaccinării cu noul vaccin produs de Johnson&Johnson pe fondul temerilor că ar putea duce la apariția cheagurilor de sânge, transmite New York Times.

Apelul a fost făcut de U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) și Food and Drug Administration (FDA), cele două instituții cu rol-cheie în pandemie.

Cercetătorii americani suspectează o posibilă legătură între administrarea vaccinului J&J și apariția unor cheaguri de sânge, după administrarea a peste 6,8 milioane de doze din acest vaccin.

Decizia finală va fi luată de guvernul SUA, după o nouă întâlnire a experților din cele două instituții.

Vaccinul Johnson&Johnson a fost așteptat în întreaga lume, dat fiind că este administrat într-o singură doză, ceea ce ar fi ușurat campania de vaccinare.

Sursă: G4Media.ro