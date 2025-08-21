Val de pensionări la instanțele din circumscripția Curții de Apel Alba Iulia. Câți judecători vor pleca până la sfârșitul anului

Un val de pensionări va afecta puternic instanțele din circumscripția Curții de Apel Alba Iulia până la sfârșitul acestui an, potrivit datelor transmise la solicitarea Alba24.

La Curtea de Apel Alba Iulia, 14 din cei 50 de judecători îndeplinesc condițiile de pensionare, iar 12 dintre aceștia și-au anunțat deja intenția de a se retrage din activitate.

Situația este similară și la instanțele arondate:

Tribunalul Alba : 3 judecători, toți notificați pentru pensionare;

Tribunalul Hunedoara : 3 judecători, plus un magistrat de la Judecătoria Brad;

Tribunalul Sibiu : 1 judecător;

Judecătoria Mediaș: 2 judecători.

Dacă planurile de pensionare se confirmă, până la un sfert dintre posturile de judecător din regiune vor rămâne vacante.

La nivelul Curții de Apel Alba Iulia, încărcătura pe judecător a fost în 2024 de 768 dosare/judecător, peste media națională (606).

Val de pensionări la instanțele din circumscripția Curții de Apel Alba Iulia

Alba24 a solicitat date oficiale legate de pensionările preconizate până la sfârșitul anului, la insanțele de pe raza Curții de Apel Alba Iulia, dar și de modul în care ar putea fi afectat actul de justiție.

Doar de la Curtea de Apel Alba Iulia ar putea pleca 14 judecători (din cei 50), 12 dintre ei anunțându-și intenția de a se pensiona până la sfârșitul anului.

Val de pensionări la instanțele din circumscripția Curții de Apel Alba Iulia. Răspunsurile instituției:

Câți judecători de la instanțele de pe raza Curții de Apel Alba Iulia îndeplinesc în prezent condițiile de pensionare și de la ce instanțe provin aceștia?

La Curtea de Apel Alba Iulia (aparatul propriu) din cei 50 de judecători în schemă, 14 îndeplinesc condițiile de pensionare în cursul anului curent.

La Tribunalul Alba și instanțele din circumscripția teritorială 3 judecători îndeplinesc deja condițiile de pensionare (2 judecători din cadrul Tribunalului, 1 judecător de la Judecătoria Alba Iulia) în timp ce la Tribunalul Hunedoara, 3 judecători se pot pensiona în perioada imediat următoare, iar din cadrul instanțelor arondate, 2 judecători de la Judecătoria Brad îndeplinesc în prezent condițiile de pensionare.

În ceea ce privește Tribunalul Sibiu și instanțele din circumscripția acestuia îndeplinesc, în prezent, condițiile de pensionare 6 judecători, 3 din cadrul Tribunalului Sibiu, respectiv 3 din cadrul Judecătoriei Mediaș.

Câți dintre aceștia au notificat deja intenția de a se pensiona până la sfârșitul anului?

La Curtea de Apel Alba Iulia 12 judecători au notificat deja că intenționează să se pensioneze în cursul anului curent, la Tribunalul Alba toți cei 3 judecători care îndeplinesc condițiile de pensionare au notificat Tribunalul Alba, respectiv Judecătoria Alba Iulia că doresc să se pensioneze, în timp ce la nivelul Tribunalului Hunedoara 3 dintre judecătorii tribunalului și un judecător din cadrul Judecătoriei Brad au transmis notificări cu privire la intenția de pensionare până la finalul anului curent.

Din cadrul Tribunalului Sibiu și a instanțelor din circumscripția acestuia, au notificat deja intenția de a se pensiona 1 judecător de la Tribunalul Sibiu și 2 judecători de la Judecătoria Mediaș.

Cum vor afecta pensionările activitatea instanțelor?

Pentru informarea corespunzătoare a opiniei publice apreciem că se impun câteva informații și date statistice preliminare.

Curtea de Apel Alba Iulia este o curte de apel de mărime medie, având în circumscripția teritorială 3 județe și un număr de 19 instanțe (3 tribunale și 16 judecătorii) care deservesc aproximativ 1.100.000 de cetăţeni ce locuiesc în aria teritorială de competenţă, conform datelor publice ale celui mai recent recensământ național.

Datele statistice aferente activității din anul anterior, care au fost făcute publice la începutul anului 2025, relevă o majorare importantă a volumul de activitate la nivelul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia, care a fost în anul 2024 de 217.434 dosare, în creștere cu 39.483 cauze (+22,18%) faţă de anul 2023.

De asemenea și încărcătura pe judecător la majoritatea instanțelor din circumscripție a fost peste media pe țară anul trecut iar Curtea de Apel Alba Iulia a fost pe locul 2 la nivel național cu 768 de cauze/judecător, față de media pe țară de 606 dosare.

Tendința de creștere a volumului de activitate din ultimii ani pare că se menține și în prima parte a anului 2025, doar la Curtea de Apel Alba Iulia (fără instanțele din circumscripție) au intrat 4669 de dosare noi în perioada ianuarie-iulie 2025, față de 4563 dosare în perioada similară a anului anterior.

La nivelul resurselor umane, Curtea de Apel Alba Iulia a încheiat anul 2024 cu un număr de 52 de posturi vacante, ceea ce a reprezentat un procent de aproximativ 18% posturi vacante, raportat la schema totală de 290 de posturi de judecători aprobată la nivelul Curții și al celor 19 instanțe din circumscripție.

În prezent, chiar dacă o parte din aceste posturi au fost ocupate în prima parte a anului 2025, există riscul ca numărul de posturi vacante să depășească cu mult situația din anul anterior.

Astfel, dacă până la finalul anului majoritatea judecătorilor care îndeplinesc condițiile de pensionare se vor pensiona, numărul posturilor vacante se apropie de 25% din totalul posturilor din schemă la nivelul Curții de Apel Alba Iulia.

În acest context, impactul cel mai important va fi asupra celerității soluționării cauzelor, ce va fi resimțit direct de către justițiabili, cetățenii beneficiari ai actului de justiție, întrucât un număr mai mare de dosare cu mai puțini judecători, va determina inevitabil o încărcătură crescută pentru judecătorii rămași în activitate și termene mai lungi de soluționare a cauzelor.

Răspuns Tribunalul Alba

Pensionările judecătorilor vor afecta activitatea instanţelor vizate, în condiţiile în care există deja posturi vacante şi temporar vacante, stare de fapt perpetuată în ultimii 4-5 ani, pe fondul unui val de pensionări declanșat de modificările aduse de legislativ la statutul magistraților în privința pensiilor de serviciu și a promovărilor la instanțele superioare, accentuate de reducerea vechimii necesare pentru promovare în funcții de execuție, coroborat cu înregistrarea unui număr mai mare a cauzelor nou intrate.

Cu titlu de exemplu, la nivelul Tribunalului Alba schema de judecător efectiv ocupată în perioada 2021-2025 a fost între 50% şi 70%.

În plus, schemele de judecător necesită o analizare şi reactualizare în contextul creşterii constante a volumului de muncă şi a complexităţii cauzelor.

Resursele umane limitate și încărcătura ridicată influențează, în mod inevitabil, ritmul de soluționare a cauzelor, fiind efectuate eforturi mari de către personalul instanţelor pentru a nu afecta calitatea actului de justiție și a nu prelungi durata de soluționare a dosarelor, chiar și în fața unor provocări constante şi în condiţiile amintite în precedent.

Răspuns Tribunalul Hunedoara

Pensionările vor afecta actul de justiție, în sensul creșterii duratei de soluționare a cauzelor, acordarea unor termene de judecată și mai îndelungate.

De exemplu, în situația pensionării celor 3 judecători din cadrul Tribunalului Hunedoara, cele 983 de dosare pe care ce le au respectivii judecători, în total, pe stoc, în prezent, urmează a fi soluționate de ceilalți colegi în activitate, fapt ce va conduce la creșterea încărcăturii pe judecător, cu atât mai mult cu cât, în anul 2024, Tribunalul Hunedoara a fost tribunalul cu cea mai mare încărcătură efectivă la nivel național, respectiv de 1153,5 dosare/judecător raportat la media națională de 587,95 dosare/judecător, precum și tribunalul cu cea mai mare încărcătură pe judecător raportată la dosarele nou intrate, respectiv 736,8 dosare, raportat la media națională 351,64 dosare.

Răspuns Tribunalul Sibiu

Pensionarea în număr mare a judecătorilor va afecta în mod negativ activitatea instanțelor la care aceștia au funcționat, fiind resimțită în primul rând la nivelul încărcăturii efective de dosare/ judecător și, pe cale de consecință, poate determina creșterea duratei de soluționare a dosarelor.

Spre exemplu, în situația pensionarii doamnei judecător de la Tribunalul Sibiu, la nivelul secției a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal încărcătura/judecător ar urma să crească la 919 cauze/judecător, față de 838 cauze/judecător la nivelul anului 2024.

În cursul anului 2024, la nivelul Judecătoriei Mediaș volumul de activitate s-a situat la 13.240 cauze, cu o încărcătură/schemă de 812 cauze/judecător şi o încărcătură/judecător de

919 cauze.

În situația în care se vor pensiona 2 judecători, încărcătura/judecător ar urma să

crească la 2.702 cauze.

Reamintim că premierul Ilie Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament pentru un nou pachet de măsuri fiscale, care va cuprinde și prevederi legate de pensiile magistraților.

