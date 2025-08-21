Un șofer a dat mită 50 de lei la Alba Iulia, ca să nu-și piardă permisul. Ce s-a întâmplat după ce polițistul a refuzat banii

Un șofer a dat mită 50 de lei unui polițist la Alba Iulia, ca să nu-și piardă permisul după ce trecuse pe culoarea roșie a semaforului. Polițistul a refuzat mita. Fapta s-a petrecut în aprilie, iar miercuri, 20 august, a fost încheiat acord de recunoaștere a vinovăției.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, bărbatul a fost de acord cu pedeapsa de un şi 6 luni de zile închisoare, cu suspendare, cu recunoașterea faptei.

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus sesizarea instanţei de judecată cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu un inculpat persoană fizică pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită (art. 290 alin. 1 Cod penal raportat la art. 289 alin. 1 Cod penal).

Mită pentru permis la Alba Iulia. Ce au stabilit procurorii

”În acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat în data de 20.08.2025, procurorul a reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

La data de 20.04.2025, inculpatul i-a oferit suma de 50 lei unui agent de poliție din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia pentru ca acesta să nu își îndeplinească o atribuție de serviciu,

respectiv să nu îl sancționeze contravențional și să nu îi rețină permisul de conducere pentru că a trecut pe culoarea roșie a semaforului situat pe bulevardul Revoluției 1989 la intersecția cu bulevardul Transilvaniei din mun. Alba Iulia, în timp ce conducea autoturismul, încălcând astfel dispoziţiile art. 57 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Fapta a fost sesizată de către organul de poliție, care a refuzat să primească suma de bani oferită de inculpat.

În prezenţa avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaşte săvârşirea infracţiunii pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acceptă încadrarea juridică şi este de acord cu stabilirea pedepsei de 1 an şi 6 luni de zile închisoare, a cărei executare să fie suspendată sub supraveghere în baza dispoziţiilor art. 91 Cod penal pe un termen de supraveghere de 2 ani de zile.

Totodată, conform acordului de recunoaştere a vinovăţiei, inculpatul va frecventa un program de reintegrare socială şi va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la o instituţie publică, iar suma de 50 lei îi va fi confiscată”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

